“La rabbia non ti basta”: il ritorno degli ‘Impertinenti all’improvviso’

URURI. Nata a Ururi, meno di un anno fa, l’associazione “Impertinenti all’improvviso” ritorna in campo per una nuova attività socioculturale di notevole attualità. Lo scorso agosto dopo aver portato in scena una commedia teatrale in arbereshe, sono iniziati i preparativi per una serata dedicata alla violenza sulle donne con lo spettacolo “Petali di rose” che ha suscitato una profonda riflessione sul tema. Tutto lo staff della compagnia, rendendosi conto che la società ha bisogno di momenti di condivisione di tematiche sociali anche delicate, si è rimesso in gioco per realizzare un saggio sul tema del bullismo.

“La rabbia non ti basta”, questo il titolo dell’iniziativa che andrà in scena ad Ururi, domani, domenica 23 marzo, alle ore 17, presso il teatro comunale. Gli interpreti del gruppo teatrale con la preziosa collaborazione del maestro di ballo Modesto Garofalo, la scrittrice Rossana Vaudo e la straordinaria partecipazione dei ragazzi di Ururi, andranno in scena con uno spettacolo che sarà un mix di danza, versi e prosa.

Nato da un’idea di Dea Di Lena, l’obiettivo della serata è quello di mettere a nudo la crudeltà del bullismo ma soprattutto per dare forza a chi ne è vittima affinché possa alzare la testa. Solo la consapevolezza dell’esistenza di questo fenomeno può far sì che i “bulli” trovino sempre meno spazio d’azione e a tendere una mano, ma soprattutto fare scudo alle vittime.