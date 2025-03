“La rabbia non ti basta”, un successo contro il bullismo

URURI. Domenica 23 marzo, il Teatro Comunale di Ururi ha registrato il tutto esaurito per l’evento organizzato dall’associazione “Impertinenti all’improvviso”. Dopo i precedenti spettacoli come “Xhiari Sën Andonit” e “Petali di rose”, è andato in scena il saggio “La rabbia non ti basta”, un’opera che ha unito danza, prosa, poesia e musica.

La sceneggiatura, curata da Dea Di Lena, Rosanna Vaudo e Modesto Garofalo, aveva come obiettivo sensibilizzare la comunità sul bullismo e cyberbullismo, con un focus particolare sui giovani di Ururi. Il messaggio principale è stato quello di aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza di un fenomeno che sta toccando anche le piccole realtà, invitando anche le famiglie a non ignorare nemmeno i segnali più sottili di violenza, sia nei ragazzi bulli che nelle vittime.

Le parole, come sottolineato dagli organizzatori, pesano come macigni e con un semplice clic possono danneggiare gravemente chi ne è vittima. Il fenomeno del bullismo oggi è sempre più diffuso e le vittime sono spesso costrette a tacere per paura di ulteriori violenze, innescando un circolo vizioso pericoloso. Gli “Impertinenti all’improvviso” hanno deciso di non tacere, accendendo i riflettori su un tema che ha bisogno di maggiore attenzione, perché “il Bene vuole luce”.

L’associazione, nata nel 2024 con l’intento di promuovere commedie teatrali, ha come missione la valorizzazione socio-culturale del territorio, promuovendo anche la convivenza di sensibilità e vocazioni diverse al suo interno. Ma l’impegno non finisce qui: come anticipato dal presidente Antonio Capasso, un nuovo evento culturale è previsto per i festeggiamenti del Santo Patrono il 3 e 4 maggio.