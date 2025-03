La speranza di un domani, lo scrittore Giorgio Ventricelli tra ‘menzogna ed empatia’

CHIEUTI. Cosa spinge le persone ad andare avanti anche nei momenti più difficili, anche quando si ha la consapevolezza che tutto sia perduto? C’è una forza invisibile ma fondamentale: la speranza. La speranza ci permette di credere in un futuro migliore, anche quando sembra che tutto sia perduto. La speranza è il filo che lega destini diversi dei protagonisti del racconto “La speranza di un domani” di Giorgio Ventricelli, che ha presentato il suo libro a Chieuti. L’evento, in cui l’autore ha dialogato con la sempre puntuale Chiara Gabriele, è stato organizzato dall’associazione Arteria culturale – Odv nell’ambito del progetto Galattica. Il racconto è stato vincitore della III edizione per la “Sezione scrittura” del “Premio per la Pace e i Diritti umani 2008” Comitato per la Pace e i Diritti umani della Regione Abruzzo. “Esistono più mondi, tra loro paralleli. In alcuni, ci sono persone che vivono d’ipocrisia, sono individui che vivono senza una morale” scrive l’autore nell’introduzione. Un racconto volutamente crudo ma necessario, dove vengono narrate le contraddizioni della società, con la necessità di riscoprire un valore importante ma ormai raro come l’empatia. Il protagonista principale non ha un nome: “Non ho dato un nome al protagonista perché deve rappresentare quella parte di non umanità che vive nella menzogna e nell’ostentazione forzata, per portare avanti uno stile di vita deciso dal gruppo sociale dominante di riferimento” aggiunge l’autore. La vita del protagonista si incontra casualmente con quella di alcune prostitute, dove Ventricelli, sociologo, narra la loro vita di donne invisibili, disprezzate perché immorali e che subiscono violenza ogni volta che un cliente apre lo sportello della macchina. Il racconto si conclude con un non – finale: “Al lettore è lasciata la libertà di dare alla propria coscienza il tempo per assorbire o no quanto narrato. La domanda da porre a sé stessi deve essere: chi vive davvero nella menzogna, usando scappatoie morali o sotterfugi da classe dominante?” conclude l’autore.