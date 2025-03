La storia della Croce Rossa: lezioni di volontariato agli studenti

TERMOLI. I volontari del comitato Cri di Termoli, giovedì 20 marzo 2025, hanno fatto visita agli alunni della scuola media Oddo Bernacchia, raccontando loro la storia di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, ed i principi posti alla base del Movimento. Hanno poi mostrato ai ragazzi un piccolo cortometraggio sulla nascita dell’idea, da parte di Dunant, durante la battaglia di Solferino, dì creare una società internazionale di soccorso su base volontaristica. Successivamente hanno fornito agli studenti pillole di primo soccorso, effettuando la dimostrazione pratica delle manovre salvavita sui manichini didattici, facendogli provare le compressioni toraciche sotto la loro supervisione e simulando una chiamata al 118. Infine hanno illustrato alla scolaresca i presidi contenuti nell’ambulanza.

I ragazzi si sono dimostrati interessati e felici di apprendere come poter salvare la vita al prossimo.

La Croce Rossa, con le attività nelle scuole, ha posto alla luce che la cultura del Primo Soccorso deve essere appannaggio non solo degli adulti, ma anche e soprattutto di bambini e ragazzi. I bambini e i ragazzi possono tranquillamente seguire questo tipo di seminari cominciando ad acquisire familiarità con concetti che non sono banali nemmeno per il mondo adulto: come prevenire gli incidenti prevenibili, come rendersi conto se una persona è in ostruzione totale da corpo estraneo nelle vie aeree o in arresto cardio circolatorio, come attivare i soccorsi avanzati e come aiutare la vittima in maniera corretta in attesa dell’ambulanza.

In Italia non esiste ancora l’obbligatorietà di corsi di manovre salvavita, ma, con la consapevolezza dell’importanza di acquisire sin dall’età scolare le competenze per tutelare la salute e la sicurezza della persona, ci auguriamo che le nozioni di primo soccorso vengano introdotte anche nel mondo scolastico.