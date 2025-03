L’amore per la sua terra, alla scoperta di Guglionesi con Licia

GUGLIONESI. L’amore per il proprio paese emerge con forza nelle parole della signora Licia Lemme, guglionesana doc, che, con grande passione, ci racconta quanto Guglionesi meriti di essere conosciuto e apprezzato per la sua bellezza, la sua storia e le sue tradizioni. Un amore che nasce dalle radici, da ogni angolo di questo borgo che, per chi come lei, è un pezzo di vita.

«Ho scritto questo articolo perché Guglionesi merita di essere conosciuta e apprezzata per la sua bellezza, la sua storia e le sue tradizioni. Nessuno promuove davvero questo piccolo gioiello molisano, e così ho deciso di farlo io, con il cuore. Qui sono nata e cresciuta, e ogni angolo di questo borgo racconta un pezzo della mia vita. Voglio far conoscere a tutti la meraviglia di Guglionesi, nella speranza che chi lo visita possa innamorarsene, proprio come è successo a me.

In questo articolo, vi porterò a scoprire tutto ciò che rende speciale Guglionesi: la sua storia, i suoi scorci più belli, i sapori autentici della cucina locale e le tante iniziative che animano il paese, tra fede, cultura e divertimento. Immergiamoci insieme nella sua storia, nelle sue tradizioni e nelle tante sorprese che offre.

Guglionesi è un incantevole borgo che domina la costa adriatica, immerso tra dolci colline e con una vista mozzafiato sul mare. Un tempo considerato una perla del Molise, oggi conserva intatta la sua bellezza autentica, dove la vita scorre lenta e i dettagli raccontano storie antiche.

Con i suoi 4.900 abitanti, Guglionesi è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Le strette vie del centro storico, le graziose piazze e i panorami mozzafiato creano un’atmosfera senza tempo, perfetta per chi cerca una fuga dalla frenesia quotidiana. Il suono delle campane della chiesa accompagna le giornate, mentre i visitatori possono esplorare il borgo attraverso le sue tre strade principali, che conducono a un cuore storico fatto di vicoli pittoreschi e scorci suggestivi. Passeggiando per il borgo, è facile incontrare gli abitanti, come le signore anziane che osservano curiose i visitatori o è possibile imbattersi in persone del luogo, che si offrono come guida turistica, che condividono con entusiasmo e passione la storia e le curiosità del borgo. La loro conoscenza del luogo e la disponibilità rendono l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

Cosa vedere a Guglionesi

Il borgo custodisce veri e propri gioielli architettonici e storici. Tra questi spiccano:

La Basilica di San Nicola , in stile romanico, testimonianza della profonda devozione locale.

, in stile romanico, testimonianza della profonda devozione locale. La Chiesa di Santa Maria Maggiore , con la sua cripta affrescata, un tesoro da non perdere.

, con la sua cripta affrescata, un tesoro da non perdere. La Piazzetta di Santa Chiara e la Chiesa di Sant’Antonio da Padova , angoli di pace e bellezza.

e la , angoli di pace e bellezza. La Villa Sannitica , con la bellissima fontana circolare in graniglia, memoria dell’antica storia del paese.

, con la bellissima fontana circolare in graniglia, memoria dell’antica storia del paese. Castellara , un’ampia villa-giardino unica nel suo genere, da cui si apre uno dei panorami più spettacolari: da un lato il blu dell’Adriatico e le Isole Tremiti, dall’altro le montagne dell’Abruzzo, con la Maiella e il Gran Sasso sullo sfondo.

, un’ampia villa-giardino unica nel suo genere, da cui si apre uno dei panorami più spettacolari: da un lato il blu dell’Adriatico e le Isole Tremiti, dall’altro le montagne dell’Abruzzo, con la Maiella e il Gran Sasso sullo sfondo. Il Belvedere “Aniceto Pollice”, il punto più alto del paese. Da qui, la vista abbraccia la campagna fiorita, gli uliveti, i vigneti dorati e i paesini oltre il fiume Biferno, fino al promontorio del Gargano.

Tradizioni e sapori autentici locali

Guglionesi non è solo storia e paesaggi, ma anche tradizione culinaria. Tra i piatti tipici da assaggiare ci sono le lasagne in brodo di gallina, i fusilli con ragù di pollo ripieno e le scruppelle, preparate con un decotto di rosmarino, una variante unica rispetto ad altri paesi molisani. A Pasqua, durante la processione del venerdì Santo, attraversando le stradine del borgo, si può sentire il tipico profumo delle pigne, delle sfogliatelle e dei fiadoni appena sfornati.

Eventi da non perdere

L’estate è la stagione perfetta per visitare Guglionesi, quando il tempo è bello e le stradine si popolano di turisti, quasi tutti ex guglionesani, che per l’occasione tornano nel loro paese natio per rivivere un po’ della loro infanzia. Si anima con feste e celebrazioni organizzate dalle associazioni locali e dai comitati cittadini. Ecco alcuni degli eventi più amati:

Good Time Blues Fest : manifestazione organizzata da Adamo Ciarallo, un festival internazionale di sette giorni dedicato al blues e alla danza. Il borgo si trasforma in una pista da ballo sotto le stelle, dove artisti e ballerini da tutto il mondo riempiono le strade di musica ed energia fino all’alba.

: manifestazione organizzata da Adamo Ciarallo, un festival internazionale di sette giorni dedicato al blues e alla danza. Il borgo si trasforma in una pista da ballo sotto le stelle, dove artisti e ballerini da tutto il mondo riempiono le strade di musica ed energia fino all’alba. Borgo Dipinto : una manifestazione organizzata dalla Pro Loco Colleniso che celebra l’arte e i colori. Gli artisti, di ogni età, decorano i vicoli del centro storico trasformandolo in una galleria a cielo aperto, tra fantasia, musica e creatività.

: una manifestazione organizzata dalla Pro Loco Colleniso che celebra l’arte e i colori. Gli artisti, di ogni età, decorano i vicoli del centro storico trasformandolo in una galleria a cielo aperto, tra fantasia, musica e creatività. Palio di San Nicola e Giostra degli Anelli organizzato da ODV San Nicola : una rievocazione storica medievale in costume, ripresa nel 1994 dopo decenni di interruzione. Il 7 e 8 agosto il borgo torna indietro nel tempo, tra sbandieratori, musici, giocolieri e degustazioni di prodotti tipici.

organizzato da : una rievocazione storica medievale in costume, ripresa nel 1994 dopo decenni di interruzione. Il 7 e 8 agosto il borgo torna indietro nel tempo, tra sbandieratori, musici, giocolieri e degustazioni di prodotti tipici. Teatro sotto le stelle : la commedia guglionesana. A Guglionesi c’è anche una vivace associazione teatrale “I Di(a)lettanti” che da oltre 10 anni porta in scena commedie in dialetto locale, divertendo il pubblico con storie legate alla vita del paese. Durante l’estate, l’associazione organizza una proiezione all’aperto su un grande schermo, offrendo a turisti e residenti l’occasione di godersi la commedia dell’anno sotto le stelle. Un appuntamento atteso da tutti, che unisce risate e tradizione.

: la commedia guglionesana. A Guglionesi c’è anche una vivace associazione teatrale che da oltre 10 anni porta in scena commedie in dialetto locale, divertendo il pubblico con storie legate alla vita del paese. Durante l’estate, l’associazione organizza una proiezione all’aperto su un grande schermo, offrendo a turisti e residenti l’occasione di godersi la commedia dell’anno sotto le stelle. Un appuntamento atteso da tutti, che unisce risate e tradizione. Bikers Festival (Memorial Fiorangelo Della Posta) organizzata dall’associazione “Falchi della strada”: un evento emozionante dedicato agli amanti delle moto. Più di un semplice raduno, è un tributo alla passione per le due ruote e alle storie di avventura e libertà che solo chi vive la strada può raccontare. Il rombo delle moto riempie il borgo, creando un’atmosfera unica, fatta di fratellanza e adrenalina.

organizzata dall’associazione “Falchi della strada”: un evento emozionante dedicato agli amanti delle moto. Più di un semplice raduno, è un tributo alla passione per le due ruote e alle storie di avventura e libertà che solo chi vive la strada può raccontare. Il rombo delle moto riempie il borgo, creando un’atmosfera unica, fatta di fratellanza e adrenalina. Vigna in Festa : un evento suggestivo organizzato dall’ AGNG (Associazione Giovanile Nuova Guglionesi). Una serata tra i vigneti, sotto il cielo stellato, per celebrare i sapori del territorio molisano.

: un evento suggestivo organizzato dall’ (Associazione Giovanile Nuova Guglionesi). Una serata tra i vigneti, sotto il cielo stellato, per celebrare i sapori del territorio molisano. Sant’Adamo di Vendemmia: evento della Pro Loco Colleniso, una festa dedicata al Santo Patrono, protettore delle vigne, che chiude l’estate e dà il via alla stagione della vendemmia con un augurio di prosperità: “Sant’Adamm d vellegne è padron d tutt i vgnj”.

Le tradizioni religiose: fede e comunità

Oltre alle manifestazioni culturali e ai festival, Guglionesi celebra con grande partecipazione le sue feste religiose, che rappresentano momenti di profonda devozione e comunità:

Festa di Sant’Adamo , patrono del paese, celebrata con solenni processioni e festeggiamenti popolari.

, patrono del paese, celebrata con solenni processioni e festeggiamenti popolari. Corpus Domini con la suggestiva Infiorata , una tradizione sempre più coinvolgente, che vede i giovani e i bambini protagonisti nella creazione di splendidi tappeti di fiori lungo le strade del borgo mentre le signore si dedicano alla realizzazione degli altarini adornati di drappi, coperte damascate da corredo di famiglia e fiori di tutti i tipi e colori.

con la suggestiva , una tradizione sempre più coinvolgente, che vede i giovani e i bambini protagonisti nella creazione di splendidi tappeti di fiori lungo le strade del borgo mentre le signore si dedicano alla realizzazione degli altarini adornati di drappi, coperte damascate da corredo di famiglia e fiori di tutti i tipi e colori. Festa di Sant’Antonio da Padova , molto sentita dagli abitanti. Tra i santi più amati e venerati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. È una devozione senza confini.

, molto sentita dagli abitanti. Tra i santi più amati e venerati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. È una devozione senza confini. Festa della Madonna del Carmine con celebrazioni religiose e momenti di festa che animano le strade del paese.

Ti piacerebbe visitare questo gioiello molisano?

Come arrivare a Guglionesi

Il modo più semplice per raggiungere Guglionesi è in auto. La città più vicina è Termoli, a soli 14 km (circa 15 minuti di viaggio). In alternativa, ci sono autobus che collegano Termoli al borgo in circa mezz’ora.