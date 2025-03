“Manzoni inedito e disperato”, il doppio appuntamento de ‘I Promessi Storti’

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un Manzoni inedito e disperato sta cercando una compagnia per mettere in scena la sua opera, ma nessuno è disposto ad affrontare un lavoro così immenso e complesso, salvo un gruppo di persone, sedicenti attori pronti a tutto pur di guadagnare soldi. Le cose però sin dall’inizio non vanno per il verso giusto: in scena, in una quasi totale anarchia, si vedranno personaggi noti come Renzo, Lucia, Don Abbondio e Azzeccagarbugli combinare un disastro dietro l’altro, in un crescendo di risate e divertimento.

È questa la trama de “I Promessi Storti”, la prossima commedia del festival Jamme Bbelle in programma sabato 29 marzo a San Giuliano di Puglia.

Uno spettacolo che, a grande richiesta, viene proposto in un doppio appuntamento (alle 17 e 30 e alle 20 e 30) ed è dunque destinato a raccogliere i soliti grandi numeri registrati dalla rassegna giunta alla terza edizione e organizzata dalla Uilt Molise.

Sul palco dell’Auditorium Mete gli artisti della compagnia Ronzinante di Merate, in provincia di Lecco. Si tratta di una importante associazione culturale, che dal 2001 gira l’Italia e l’Europa raccogliendo successi col suo stile comico e dissacrante e soprattutto con la sua grande capacità di fare teatro.

È pertanto un onore ospitare in Molise gli artisti di Ronzinante, per gli ultimi biglietti ancora disponibili occorre rivolgersi come sempre a nic.licursi@gmail.com – 327 95 666 23.

Di seguito invece il link che rimanda al reel ufficiale dell’evento https://www.instagram.com/reel/DHTG_JBsCt7/?igsh=aWQzNG0yODdjdGc1