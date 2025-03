Per costruire: «Saremo il cuore di Petacciato che batte forte»

PETACCIATO. Nuova spinta di carattere associativo, quella impressa da Gianna Di Lena a Petacciato: «Saremo il cuore di Petacciato che batte forte!» «L’Associazione “Il Cuore di Petacciato Aps”, di cui sono il presidente, nasce all’inizio di questo anno con il mio desiderio di mettere insieme belle menti e bei cuori al fine di poter essere un valore aggiunto per la nostra amata Petacciato. Una mattina mi sono svegliata, ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere un elenco di cose che volevo fare. Guardavo il foglio e vedevo scritti tanti bei progetti da fare per Petacciato, e non solo.

Allora ho iniziato a chiamare, singolarmente, alcune persone delle quali ho stima. È stato interessante condividere con loro ciò che avevo in mente di fare, ma è stato meraviglioso vedere accolte e sposate le mie idee. Ora diciotto belle menti e diciotto bellissimi cuori, si sono uniti, esattamente il 18 febbraio 2025, per creare questa associazione che avrà lo scopo di lavorare per Petacciato, utilizzando le risorse di ognuno di noi. Ovviamente la nostra idea è di crescere e di estendere l’invito ad iscriversi a chiunque abbia voglia di costruire. Abbiamo in cantiere un programma ricco di iniziative che a breve condivideremo con tutti voi, attraverso i canali social e in particolare la pagina Facebook dell’Associazione. Ringrazio chi mi ha dato fiducia ed ha inteso iniziare insieme a me questo cammino che mi auguro ci riserverà tante emozioni e soddisfazioni!»