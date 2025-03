Pizzaiolo da podio, Claudio Vicanò sugli scudi a Las Vegas

TERMOLI. Claudio Vicanò, pizzaiolo di fama internazionale e termolese d’adozione, aggiunge un altro prestigioso riconoscimento alla sua carriera. Dopo i successi ottenuti nei principali campionati mondiali, il maestro dell’arte bianca ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Non Tradizionale Internazionale” alla PizzaExpo di Las Vegas, uno degli eventi più importanti del settore a livello globale.

La competizione, che si è svolta negli Stati Uniti, ha visto la partecipazione dei migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo, mettendo in risalto l’innovazione e la creatività nel campo della pizza. Con questa nuova affermazione, Vicanò conferma il suo talento e la capacità di coniugare tradizione e sperimentazione, portando l’eccellenza italiana ai massimi livelli.

Il maestro pizzaiolo non è nuovo a trionfi internazionali. Nel 2023 ha conquistato il titolo di campione del mondo nella categoria “Pizza Classica” al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo di Napoli con la sua “Amatriciana scomposta”, mentre nel 2024 ha guidato il Galbani Pizzaioli Swiss Team alla vittoria del “Trofeo delle Nazioni”, sempre a Napoli, stupendo i giudici con una pizza al cioccolato. Inoltre, lo stesso anno si è distinto al Campionato Mondiale Pizza Doc di Paestum, vincendo nella categoria pizza dessert/dolce con una creazione raffinata e originale.

Vicanò è anche noto per le sue “sculture di pizza”, vere e proprie opere d’arte realizzate con l’impasto, e per il suo impegno nella promozione della tradizione pizzaiola italiana all’estero, in qualità di testimonial per Galbani in Svizzera e Austria.

Con questo nuovo traguardo, Claudio Vicanò si conferma uno dei protagonisti assoluti della scena pizzaiola internazionale.

Alberta Zulli