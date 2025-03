Preghiera e tradizione col ‘pasto di San Giuseppe’

CASTELMAURO. Domenica 23 marzo si svolgerà a Castelmauro la 16ª edizione del tradizionale pasto di San Giuseppe. La tavola di San Giuseppe è sempre stata nella cultura del paese un momento importante e coinvolgente per tutta la comunità. Nella preparazione dei piatti tipici della tavola, anticamente, ogni famiglia si preoccupava di preparare il pasto di San Giuseppe e condividerlo con la famiglia. Al pasto si associava sempre la preparazione e la distribuzione del pane di San Giuseppe ai vicini. Questo evento è un momento che coniuga preghiera e tradizione.

Un gruppo di volontari, in collaborazione con la parrocchia di San Leonardo, ha realizzato questo nuovo evento che si svolgerà nella mattinata di domenica, iniziando con la Santa Messa, seguita dalla processione lungo le vie del paese. Al termine di questa, prenderà vita la scena della famiglia presso il centro sociale parrocchiale, dove è stato allestito con cura l’altare di San Giuseppe. Nel pomeriggio, chiunque vorrà, potrà ricevere il pasto di San Giuseppe per consumarlo all’interno della propria famiglia oppure condividerlo nello stesso ambiente con le altre persone.

È un momento molto importante per la comunità di Castelmauro, che ancora una volta si ritrova intorno a una tradizione che si perde nella notte dei tempi, una tradizione che il popolo di Castelmauro ha sempre sentito molto vicino alle proprie radici. San Giuseppe è stato per la comunità sempre un punto di riferimento come un punto di riferimento e il papà per ogni famiglia.

L’organizzazione è molto contenta e soddisfatta di questa edizione; sono state molte le persone che si sono lasciate coinvolgere nella preparazione di tutti i prodotti, mettendosi a disposizione con mezzi e risorse. È una dimostrazione di come il popolo di Castelmauro si unisca davanti alle sfide per realizzare qualcosa di importante.

L’appuntamento è per domenica 23 marzo per condividere la tavola di San Giuseppe.