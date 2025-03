“Profumo di fiori, sussurri di vento”: è la primavera meteorologica

TERMOLI. Oggi, 1° marzo, la primavera fa il suo ingresso ufficiale nel calendario meteorologico, anche se, come sempre, l’inverno non ha intenzione di abbandonare il palco così facilmente. È come quel parente che non vuole lasciare la festa, ma alla fine, con un po’ di insistenza, si decide ad andare. E finalmente, lascia spazio alla bella stagione.

La primavera non arriva mai senza portare con sé i segni distintivi. I fiori iniziano a sbocciare, il cielo si fa più azzurro e le giornate, all’improvviso, sembrano più lunghe. La voglia di fare tutto si fa sentire: passeggiate nei parchi, pranzi all’aperto, picnic… e, già, qualcuno è sceso in spiaggia! Non importa se il mare è ancora un po’ freddo, l’importante è che la stagione si faccia sentire. E poi arriva la pioggia. Perché la primavera è proprio così: un mix di bel tempo e nuvole improvvise che ricordano che, anche se la stagione è cambiata, il clima è ancora in fase di assestamento.

In realtà, la primavera “vera” arriva il 21 marzo, ma nel frattempo, il calendario meteorologico ci regala un assaggio di quello che ci aspetta. Eppure, nonostante tutto, la primavera porta con sé una ventata di ottimismo. Le giornate più lunghe, l’aria più fresca e il cielo più chiaro sembrano avere il potere di sollevare l’umore e far sorridere anche i più scettici. È una stagione che annuncia un nuovo inizio, che risveglia la natura e, perché no, anche un po’ di energia in più.

La primavera è arrivata, con tutte le sue sorprese meteo, e non resta che godersela. Sole, fiori, ma anche qualche rovescio. Insomma, la stagione perfetta per essere pronti a tutto, ma con un sorriso.