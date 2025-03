‘Radici e futuro 2025’: il Molise che cresce tra tradizione e innovazione

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato 22 marzo, il suggestivo Palazzo Caroselli di Montenero di Bisaccia ha ospitato l’evento “Radici e Futuro 2025”, un’importante occasione di confronto dedicata alla promozione del territorio attraverso una visione di consapevolezza e responsabilità. Organizzato dalla Fondazione di Partecipazione Hera, con il patrocinio dei Comuni di Montenero di Bisaccia e Termoli, l’incontro ha rappresentato un momento cruciale di riflessione sulle strategie e le iniziative per valorizzare le risorse locali, puntando su uno sviluppo sostenibile e partecipato.

A moderare il dibattito è stato il sociologo Orazio Di Stefano, mentre i saluti istituzionali sono stati affidati a Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, e Nico Balice, primo cittadino di Termoli. Tra gli interventi, hanno preso la parola Loredana Dragani, assessore alle Attività Produttive del Comune di Montenero di Bisaccia, e Fabio Cofelice, consigliere delegato della Regione Molise per il turismo e la cultura. La conclusione dell’evento è stata affidata alla professoressa Paola Di Giannantonio, della Fondazione Hera.

L’incontro si è posto come obiettivo quello di mettere in evidenza il forte legame tra le radici storiche del territorio e le sue prospettive future, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le radici culturali come base per un rilancio consapevole del Molise. La partecipazione di amministratori, esperti e cittadini ha reso l’evento un’importante occasione di confronto e crescita collettiva, in vista di un Molise più dinamico e proiettato al futuro.

La Fondazione Hera Ets si è confermata come uno dei principali motori di sviluppo per il Molise, puntando su un approccio integrato e partecipativo per trasformare la regione in una destinazione attrattiva e competitiva. Tra gli obiettivi della Fondazione, spiccano la promozione del turismo esperienziale, il supporto all’internazionalizzazione delle imprese locali, e l’investimento nei giovani e nel futuro, con particolare attenzione all’inclusione sociale. Un invito a tutti a unirsi alla Fondazione per contribuire attivamente a questa visione e trasformare il Molise in un “prodotto di pregio”, valorizzando il suo potenziale unico.

