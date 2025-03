‘Radici e Futuro 2025’: la valorizzazione del territorio

MONTENERO DI BISACCIA-TERMOLI. Stasera, dalle ore 17:30, presso il suggestivo Palazzo Caroselli di Montenero di Bisaccia, si terrà l’evento “Radici e Futuro 2025”, un’importante occasione di confronto dedicata alla promozione del territorio in un’ottica di consapevolezza e responsabilità.

Organizzato dalla Fondazione di Partecipazione Hera, con il patrocinio dei Comuni di Montenero di Bisaccia e Termoli, l’incontro rappresenta un momento di riflessione su strategie e iniziative per valorizzare le risorse locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e partecipato.

A moderare il dibattito sarà il sociologo Orazio Di Stefano, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, e Nico Balice, primo cittadino di Termoli. Tra gli interventi previsti, prenderanno la parola Loredana Dragani, assessore alle Attività produttive del Comune di Montenero di Bisaccia, Fabio Cofelice, consigliere delegato della Regione Molise per il turismo e la cultura, e la dottoressa Doriana Pescara, presidente della Fondazione Hera.

A concludere l’evento sarà la professoressa Paola Di Giannantonio, della Fondazione.

L’incontro si propone di mettere in evidenza il legame tra identità storica e prospettive future, sottolineando il valore delle radici culturali come base per un rilancio consapevole del territorio. La partecipazione di amministratori, esperti e cittadini renderà questa occasione un’opportunità di confronto e crescita collettiva, nell’ottica di un Molise sempre più dinamico e proiettato al futuro. Un appuntamento da non perdere per chi crede nelle potenzialità del proprio territorio e vuole contribuire alla sua valorizzazione.