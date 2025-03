Rotello firma il protocollo d’intesa con Plasticfree

ROTELLO. Ieri mattina, l’amministrazione comunale di Rotello ha sottoscritto un importante protocollo d’intesa con l’associazione Plasticfree, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e l’impegno concreto della cittadinanza, in particolare delle nuove generazioni, sulla salvaguardia dell’ambiente. L’accordo è stato siglato nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Massimo Marmorini, del referente comunale Francesco Di Renzo e delle volontarie dell’associazione Plasticfree.

Il protocollo – oltre a siglare la fiducia reciproca tra ente e associazione – prevede l’organizzazione di una serie di eventi sul territorio, che coinvolgeranno i cittadini in attività di raccolta rifiuti e iniziative di pulizia ambientale con un’attenzione particolare alle scuole e ai giovani. Gli studenti, infatti, saranno protagonisti di attività formative e laboratori che li sensibilizzeranno sull’importanza di ridurre l’uso della plastica e di adottare comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente. L’associazione Plasticfree, con la sua esperienza e la sua rete di volontari, curerà direttamente l’organizzazione e la realizzazione di queste iniziative.

Questo protocollo d’intesa segna un passo importante verso la costruzione di una comunità più consapevole e responsabile. L’iniziativa non si limita alla semplice raccolta di rifiuti, ma mira a sensibilizzare la popolazione a livello culturale, con un focus particolare su chi rappresenta il futuro del nostro territorio: i ragazzi. Solo con un cambiamento nelle abitudini quotidiane possiamo sperare di ridurre l’inquinamento da plastica e tutelare il nostro ambiente per le generazioni future.

Il progetto si propone non solo di raccogliere i rifiuti, ma anche di educare al rispetto per l’ambiente, attraverso un’azione educativa che coinvolgerà diverse scuole del territorio. Le lezioni, organizzate da Plasticfree, offriranno ai giovani l’opportunità di approfondire temi legati all’inquinamento da plastica, alle alternative sostenibili e all’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.

Il protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’amministrazione di Rotello verso la sostenibilità e la promozione di un comportamento ecologico tra i cittadini. Con il supporto di Plasticfree, il Comune si impegna a diventare un esempio virtuoso nella lotta contro l’inquinamento da plastica, dimostrando che l’unione tra istituzioni, associazioni e comunità può portare a risultati concreti e duraturi.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni ecologiche che il Comune di Rotello ha avviato negli ultimi anni, con l’intento di tutelare l’ambiente e garantire un futuro più sostenibile per tutti.