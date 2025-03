Settimana nazionale per la prevenzione oncologica: gli appuntamenti

TERMOLI. Dal 15 al 23 marzo 2025 si rinnova l’appuntamento con la settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

La campagna nazionale è promossa annualmente dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per diffondere i valori di un corretto stile di vita.

E grazie alla consolidata collaborazione con l’Asrem, in occasione della Snpo 2025, la Lilt Campobasso promuove la prevenzione secondaria grazie all’Open Day della Prevenzione previsto per sabato 22 marzo dalle ore 9 alle 13 presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.

All’interno dell’ospedale San Timoteo sarà inoltre presente un banchetto dove i volontari della LILT distribuiranno materiale informativo.

“Queste azioni congiunte – afferma la presidente LILT Campobasso, dottoressa Carmela Franchella – rendono più forte e concreta la nostra battaglia contro il cancro. La Direzione Asrem è sempre pronta ad accogliere i nostri progetti e condividere i nostri obiettivi. Grazie anche al personale sanitario che si rende sempre disponibile in termini di tempo e professionalità rafforzando così la rete della prevenzione”.

Ma gli appuntamenti continueranno con una nuova edizione del corso di educazione alimentare tenuto dalla dietista dottoressa Eleonora Iorio e dalla nutrizionista dottoressa Lisa Travaglini con 3 incontri presso la sede di Termoli della LILT in via del Molinello. Le prenotazioni sono già aperte contattando il numero 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

Inoltre lunedì 24 marzo alle ore 18.30 presso l’auditorium comunale di via Elba a Termoli si terrà il primo incontro informativo per l’Università delle Tre Età tenuto dal presidente onorario della LILT Campobasso dott. Giovanni Fabrizio dal titolo “Prevenzione: sempre!!! Prevenzione: come???”.

Martedì 25 marzo, invece, sarà la volta dell’estetista Nicole Figliola, specializzata Oti (Formazione in Estetica Oncologica), per un appuntamento presso la Farmacia Marino in corso Nazionale a Termoli con l’iniziativa: “Comunque bella…in farmacia”, dove potremo scoprire come prendersi cura della propria pelle e consigli su come truccarsi, anche durante la malattia oncologica.

In occasione della Snpo anche per quest’anno la prevenzione torna in fabbrica grazie all’ormai consolidato sodalizio con l’Azienda Momentive di Termoli con visite dermatologiche per il personale.

La campagna nazionale si concluderà, infine, sabato 29 marzo in piazza Monumento a Termoli dove sarà allestito un banchetto per sensibilizzare il territorio sull’importanza della prevenzione, ma soprattutto per dare l’avvio alla sottoscrizione del progetto “Camper della Salute”. Questo progetto lanciato in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione provinciale, consiste nell’allestimento di un Ambulatorio mobile, consegnato alla Lilt dalla Direzione Generale Asrem per rafforzare le attività di prevenzione sul nostro territorio permettendo di raggiungere anche i borghi più isolati, ma che necessita di essere adeguato e riattrezzato. Oltre alle attrezzature di base (poltrona/lettino – lavabo – attacchi vari energia – etc.), l’ambulatorio mobile necessiterà di un attrezzamento diagnostico iniziale, fatto di strumenti professionali, che potrà, con il tempo, ulteriormente arricchirsi di macchinari all’avanguardia ed efficienti, per soddisfare i bisogni di salute e di prevenzione delle persone incontrate. Per questo presso il banchetto saranno disponibili confezioni di colombe pasquali e olio extra-vergine d’oliva, che con un contributo volontario consentiranno di sostenere le attività di prevenzione e il progetto Camper della Salute.