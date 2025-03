“Smart Island”: l’istituto Majorana innova a Didacta

TERMOLI. L’Istituto Ettore Majorana di Termoli si conferma incubatore di progetti educativi, dalla forte valenza innovativa e sperimentale, risultando tra i protagonisti di Didacta Italia, la principale fiera nazionale dell’innovazione didattica, tenutasi a Firenze dal 12 al 14 marzo.

“Smart island-Parco didattico e informativo per energie alternative e tecnologie smart applicate” è il titolo del progetto presentato nel corso del folto programma di seminari e attività dell’evento e che ha visto la collaborazione tra Liceo Artistico “Benito Jacovitti” e Istituto Tecnico Tecnologico, appartenenti all’IISS Ettore Majorana di Termoli.

Il progetto “Smart Island”, precedentemente vincitore del bando della regione Molise “Scuolab 2”, nasce da un’idea dell’indirizzo di Architettura e Ambiente del Liceo Artistico “B. Jacovitti”, realizzata poi con la collaborazione degli indirizzi di Elettronica/Automazione, Meccanica, Chimica e Informatica dell’Istituto Tecnico.

Il progetto è ispirato al genio di Leonardo Da Vinci, ed in particolare alle sue teorie sulla città ideale, ma deriva anche dallo studio dei poliedri regolari, dell’utilizzo del modulo in architettura e della letteratura in materia di unità abitative energeticamente autosufficienti. Partendo da queste ricerche, gli studenti del corso di Architettura e Ambiente hanno progettato un fabbricato di dimensioni ridotte, in grado di comporre un sistema modulare che, nello spirito leonardesco, potesse fondere arte, osservazione della natura, funzionalità e innovazione ed essere allo stesso tempo un universo a sé stante, autosufficiente e in grado di fornire riparo, comfort, svago, informazioni, energia.

Il prototipo realizzato, attualmente collocato nell’area di pertinenza dell’Istituto Ettore Majorana, si configura come un parco didattico e informativo per energie alternative e tecnologie smart applicate e come occasione unica per gli studenti, quindi, di sperimentare e studiare soluzioni per moduli urbani energeticamente autosufficienti, montabili e smontabili all’occorrenza, da utilizzare come parco giochi o come punto informativo e zona comfort; ma soprattutto per sperimentare soluzioni tradizionali e innovative di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, da impiegare per l’illuminazione interna ed esterna dei moduli, e per l’alimentazione di prese elettriche, porte usb e pannelli informativi interattivi; attualmente l’energia è prodotta grazie ad un sistema di pannelli fotovoltaici, e grazie all’utilizzo di una bici collegata ad una dinamo; è possibile inoltre produrre idrogeno verde grazie ad un voltametro di Hoffmann.

Il progetto sarà poi implementato con altri elementi che andranno ad ottimizzarlo, come ad esempio una stazione per il rilevamento dei valori di inquinamento dell’aria, una parete brise-soleil da stampare con la stampante 3d per argilla, applicazioni per monitorare i livelli di energia prodotta, applicazione per la realtà virtuale, aumentata e mista e molto altro.