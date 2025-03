“Squilli di Trombetta”, emozioni e trionfi tra volley e basket

TERMOLI. Questa settimana, più che squilli sono “squilletti” di… Trombetta, vista l’assenza di calcio di Serie D e calcio a 5 di Serie C. Abbiamo comunque registrato a Termoli importanti gare di basket e pallavolo.

Allora, il podio più alto va assegnato senza ombra di smentita alla PALLAVOLO MASCHILE DI SERIE C INTERREGIONALE, OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO – GARA 1 PLAYOFF PROMOZIONE.

Voto 10: Qualcuno ebbe l’ardire di dire “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”. Noi la prendiamo come tesi beneaugurante, ma i playoff promozione per il team maschile di Volley di Serie C hanno vissuto solo la prima gara, mentre il cammino sarà certamente lungo e difficile. Tuttavia, iniziare bene come hanno fatto Palli & C. sicuramente aiuta!

In Gara 1 avevano di fronte una squadra, il Montesilvano 3, che all’inizio sembrava loro fossero la squadra da battere, ma con il passare del tempo hanno iniziato a perdere slancio e colpi. La Termoli Pallavolo non ha trovato tappeti rossi ad accoglierli, hanno faticato, ma alla distanza hanno fatto pesare il loro peso specifico in chiave tecnica. Il 3-0 finale è stata la logica conseguenza del rapporto qualità-tecnica a favore della compagine di coach Peppe Del Fra, naturalmente a discapito degli avversari abruzzesi.

PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIVISIONE NAZIONALE – DELFINA VOLLEY SCHOOL

Voto 9,5: Con la matematica promozione in Serie D portata a casa nella penultima giornata, le nostre ragazze non fanno sconti a nessuno!

Nel match disputatosi ieri, tra le prime due della classe, si è visto un buon gioco da entrambe le parti, con azioni lunghe e da cardiopalma. Ma a primeggiare sono state le ragazze di Mister Mottola, con un 3-0 che ha confermato la voglia di chiudere un campionato mai messo in discussione!

Un percorso fatto di sole vittorie, che si conclude con ben nove punti di distacco dalla seconda in classifica e una crescita grandiosa e promettente di tutto il team.

Bravi tutti!!!

Delfina Volley School vs Maxi Volley Isernia 3-0

(25-22; 25-21; 25-23)

PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 18 – A&M TERMOLI PALLAVOLO

Voto 8,5: A&M Termoli Pallavolo vince lo scontro diretto contro la Fisiopro Nuova Pallavolo CB con un netto 3-0, consolidando il primo posto in classifica!

Se all’andata era stata una battaglia al tie-break, questa volta le ragazze hanno giocato con determinazione, chiudendo in tre set e dimostrando quanto siano cresciute.

Un applauso a loro, perché affrontare partite così decisive alla loro età non è mai facile. Ma è proprio in sfide come queste che si costruisce il carattere e si cresce, dentro e fuori dal campo.

Ora testa alta e consapevolezza nei propri mezzi: il cammino continua!

PALLAVOLO MASCHILE UNDER 19 – COI TERMOLI PALLAVOLO

Voto 8: La Coi Termoli Pallavolo Under 19 non si ferma e aggiunge un altro successo alla sua incredibile stagione!

Nella sfida casalinga contro Issan Isernia, i nostri ragazzi hanno imposto il proprio gioco con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-11), confermando il dominio nel campionato.

Con il titolo già in tasca, continuiamo la nostra striscia vincente, aspettando solo il termine della stagione per concentrarci sulle Finali Nazionali!

BASKET SERIE B INTERREGIONALE PLAY-IN OUT – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI

Voto 7,5: Nonostante la sconfitta, peraltro di soli 5 punti, la squadra termolese, davanti a un pubblico numeroso in una città importante, non si è affatto intimorita dagli avversari, che in classifica erano alla pari con l’Air.

Anzi, ha sempre risposto colpo su colpo, rimontando 10 punti e sfiorando il colpo grosso. Poi, complice anche un arbitraggio, usando un eufemismo, piuttosto casalingo, il colpo gobbo non è stato effettuato.

La Marinelli’s Band, al Castanea Messina, ha fatto correre brividi freddi sulla schiena degli avversari nel finale.

I ragazzi di Marinelli ormai sono cresciuti e possono competere con qualsiasi avversario, forte o debole che sia. Hanno imparato a seguire il coach e le sue direttive, dimostrando di essere una squadra matura, nonostante la giovane età di molti.

A compromettere il rendimento fisico ha sicuramente influito una settimana durissima: tre trasferte lunghissime in sette giorni! Prima a Catanzaro, poi l’infrasettimanale con il Rende, e infine domenica a Messina. Certo, sono atleti, ma non marziani! Di contro, i siciliani hanno avuto una settimana intera per prepararsi a questo Big Match, senza il turno infrasettimanale, poiché dovevano incontrare il Taranto, squadra ormai radiata. A loro tante agevolazioni, a noi tanti straordinari…

Michele Trombetta