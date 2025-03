Squilli di Trombetta: il ‘pagellone’ del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Torna l’appuntamento con gli ‘Squilli di Trombetta’, diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti termolesi.

CICLISMO – DE SANTIS BIKE STORE – VOTO 10

Il Team De Santis Bike Store ha brillato nelle ultime due granfondo, ottenendo risultati di prestigio. Il campione italiano mediofondo Maurizio De Santis ha vinto la sua categoria in entrambe le gare, mentre Riccardo De Santis ha ottenuto ottimi piazzamenti.

Il 16 marzo, alla Granfondo Tratturo Magno di Rosciano, Maurizio ha chiuso 91° assoluto e primo di categoria, mentre Riccardo è arrivato 12° assoluto e 2° di categoria. Il 23 marzo, alla Granfondo Riccione, Maurizio ha trionfato nuovamente nella sua categoria (29° assoluto), con Riccardo che ha ottenuto l’11° posto assoluto e il 3° di categoria.

Ora il team si prepara per la Granfondo San Benedetto del Tronto del prossimo weekend.

CALCIO – SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920 – VOTO 9,5

La partita contro il Sora era di quelle da dentro o fuori, e il Termoli l’ha interpretata da dentro, ottenendo una vittoria di platino contro un avversario temibile. Per chi non lo sapesse, il Sora, nelle ultime due giornate, ha battuto due formazioni da playoff: il Teramo in casa e il Chieti fuori.

Domenica i giallorossi, a parte qualche piccola sbavatura – come nell’occasione del vantaggio momentaneo dei laziali – hanno mostrato carattere e voglia di vincere, due ingredienti fondamentali per ottenere risultati importanti.

BASKET – CAMPIONATO DR2 FIP ABRUZZO MOLISE – BASKET YOUNG – VOTO 9,5

Giuseppe Sabetta, manager di questa cantera del basket termolese, ha ricevuto il miglior regalo di compleanno dai suoi ragazzi: una vittoria sul difficile campo dei Tiger Sharks di Giulianova. Questo successo proietta la squadra termolese al secondo posto in classifica, con due partite ancora da recuperare.

E allora, diciamolo: con questa squadra non è vietato sognare!

VOLLEY – SERIE C INTERREGIONALE MASCHILE – TERMOLI PALLAVOLO – VOTO 9

In gara 2 dei playoff promozione, la Occhionero Termoli Pallavolo vince al tie-break sul parquet della sua bestia nera degli ultimi anni, la YY Sil Paglieta. Un successo sofferto ma fondamentale, che permette alla squadra di consolidare il primato in classifica.

Adesso, occhi puntati sulla prossima sfida in casa, che potrebbe essere decisiva per conquistare la finale. Dopo la beffa dello scorso anno, c’è voglia di riscrivere il finale. Restiamo fiduciosi!

BASKET – SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI – VOTO 7

Peccato per quell’ingenuità difensiva nei secondi finali! Dopo uno score di 17-0 tra metà terzo quarto e buona parte del quarto, il Termoli ha visto sfumare una vittoria che sarebbe stata esaltante, forse storica.

Nonostante tre trasferte consecutive, tra Calabria e Sicilia (3350 km percorsi!), e le assenze pesanti di Mario Caresta e Rapuys Simas, la squadra ha venduto cara la pelle. A Barcellona Pozzo di Gotto, senza due pezzi da novanta e con Matteo Tersillo out a partita in corso (nonostante fosse il top scorer), il Termoli ha lottato fino alla fine, cedendo solo di 3 punti.

Qualche decisione arbitrale discutibile ha fatto infuriare coach Marinelli, che si è beccato anche un tecnico. La sconfitta brucia, ma nulla è compromesso.

VOLLEY – SERIE D FEMMINILE – YOGO GELATERIA – VOTO 6

L’impegno non è mancato contro la seconda in classifica, ma purtroppo non è bastato. Ora, però, serve mantenere la concentrazione: i playout sono alle porte e lì bisognerà tirare fuori tutto il carattere per mantenere la categoria.

MicheleTrombetta