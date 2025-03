“Squilli di Trombetta”: il pagellone tra vittorie e amarezze

TERMOLI. Torna l’appuntamento con gli “Squilli di Trombetta”, diamo i voti alle prestazioni delle squadre e degli atleti termolesi.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE

AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI – Voto 10

Vittoria di carattere e di sostanza per l’Air Basket Italiangas Termoli. Sul parquet dell’Academy Basket Catanzaro non era certo una gara facile: i catanzaresi, sul loro campo, sono una squadra temibile, e l’inizio della contesa ha confermato tutto questo.

I ragazzi di Marinelli vengono sorpresi dalla partenza decisa dei calabresi e, infatti, nel primo quarto si trovano costantemente a rincorrere gli avversari. Ma questo disorientamento, per fortuna, dura solo il primo quarto, perché già dal secondo le cose si mettono nel verso giusto per i ragazzi di Termoli. Da quel momento è un crescendo: Caresta & C. minuto dopo minuto cominciano a prendere il largo, e il divario tra le due squadre diventa sempre più ampio a favore dei Marinelli’s Boys, tanto che alla sirena della fine del quarto e ultimo tempo il vantaggio di Termoli è di 15 punti: 59-74.

Ora si tornerà in campo mercoledì 12 marzo al Pala Sabetta alle ore 19:00 contro il Bim Bum Basket Rende, una partita da vincere senza se e senza ma per avvicinarci ancora di più alla salvezza diretta.

CALCIO SERIE D

TERMOLI CALCIO 1920 – Voto 9,5

Chiuso il trittico di tre partite sinceramente toste: Ancona fuori, Chieti in casa e Vigor Senigallia fuori. Prima dell’avvento di queste tre gare, avevamo pronosticato che, se il Termoli fosse riuscito a portare a casa 5 o 6 punti, il cammino verso la salvezza diretta sarebbe stato meno tortuoso, anche se quest’anno la quota salvezza si è leggermente alzata.

Il Termoli ha mantenuto il passo e, in queste tre gare, ha totalizzato 5 punti, frutto di una vittoria ad Ancona e due pareggi: uno in casa contro il Chieti e un altro domenica a Senigallia.

Ora alla fine del campionato mancano 7 partite: tre in casa e quattro fuori. Di queste ultime, ben quattro sono scontri diretti per la zona rossa, a cominciare da quello del 23 marzo in casa contro il Sora, che vale triplo.

Comunque, il pareggio di Senigallia è tanta roba e va considerato un bicchiere mezzo pieno.

VOLLEY FEMMINILE PRIMA DIVISIONE

GIORGIA DI FELICE (Classe 2010) – Voto 9

Dopo la promozione in Serie D, arriva un nuovo sorriso in casa Delfina Volley School. Giorgia Di Felice è stata convocata per il quarto stage con il Club Italia del Sud, che si è concluso nei giorni scorsi a Policoro.

Giorgia è la più piccola del gruppo e ha trascorso, da lunedì a venerdì, una cinque giorni di intenso lavoro tecnico, confronto e formazione sotto la guida del tecnico federale Nino Gagliardi e dello staff tecnico del Club Italia Sud.

Bravissima Giorgia! Piccole pallavoliste crescono.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE

YO-GO GELATERIE TERMOLI PALLAVOLO – Voto 5,5

Ormai sarà play-out. Quindi la sconfitta contro l’Innova Arabona, seppur in casa, non stupisce più di tanto. Anche i play-out, se confermati, non saranno certo facili da superare indenni.

Le ragazze di Termoli, infatti, sono in massima parte giovanissime e difettano della dovuta esperienza. Questa avventura in Serie D sarà servita almeno per accumulare esperienza da conservare per il futuro.

CALCIO A 5 SERIE C1

ARCADIA CALCIO A 5 TERMOLI – Voto 5

Stagione che termina con una sconfitta (6-2) nella gara playoff contro la Caraceno, in quel di Miranda.

Partita in equilibrio fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Poi blackout totale dei ragazzi, che subiscono tre reti.

Nel secondo tempo, il Termoli inizia con una forte pressione e diverse occasioni per accorciare, ma proprio nel momento migliore dei giallorossi, Pietrabbondante sigla comunque il 4-0.

Sembrava finita, ma due sussulti di orgoglio riaccendono le speranze termolesi: 4-2 e partita riaperta. Questo, però, solo fino a tre minuti dalla fine. La pressione del Termoli aumenta, ma porta la squadra a sbilanciarsi troppo e a subire le due reti definitive.

Risultato finale: 6-2. Nulla da dire, sconfitta meritata, ma resta il rammarico di aver affrontato la partita più importante dell’anno non al completo.

Michele Trombetta