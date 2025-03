“Termoli è Donna”: emozioni e riconoscimenti per celebrare l’eccellenza femminile

TERMOLI. Una serata ricca di emozioni e riconoscimenti si è svolta presso il Circolo della Vela di Termoli in occasione della cerimonia di premiazione “Termoli è donna”. L’evento, organizzato dall’Associazione Salam Aps, con Hanen Gzaiel, in collaborazione con Europe Direct Molise, con Carmela Basile, ha reso omaggio a donne straordinarie che si sono distinte in vari ambiti della società, contribuendo in modo significativo alla comunità locale e oltre.

La serata è stata aperta da un intervento di Carmela Basile, Responsabile di Europe Direct Molise, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa e il valore della figura femminile nella società contemporanea. “Quando si parla di donne, sappiamo quanto siano importanti tutte, nessuna esclusa”, ha dichiarato Basile, ricordando anche il ruolo delle donne che vivono in contesti di guerra e privi di diritti fondamentali.

L’evento ha rappresentato un ponte tra culture, unendo il riconoscimento del valore femminile secondo prospettive sia occidentali che arabe, in un messaggio universale di rispetto e uguaglianza.

Presenti alla manifestazione gli assessori Mariella Vaino e Paola Cecchi in rappresentanza del Comune di Termoli e la consigliera provinciale Anna Pollace.

Tra le premiate di questa edizione, spiccano figure di grande rilievo nei settori dello sport, dell’arte, della musica, della medicina, della giustizia e del volontariato. Tra loro, Chiara Tavani, entrata nella Squadra Nazionale di Kickboxing, che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali di Budapest, conquistando un prestigioso quarto posto. Carla Di Pardo, architetta e scenografa impegnata nell’arte e nel sociale, ha curato la mostra “L’arte antidoto alla violenza”.

Non sono mancate personalità del mondo dell’associazionismo e della politica, come Cinzia Ferrante, presidente del Comitato Molisanità L113 di Termoli, in prima linea per la tutela del punto nascita e del reparto di pediatria, premiata da Mariangela Di Biase, avvocata penalista, esperta di intelligenza artificiale, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati Aiga e docente universitaria, che si distingue per il suo impegno sociale e politico.

Il premio ha anche reso omaggio a donne impegnate nella sicurezza e nella difesa dei diritti, come il vicequestore Cristina Finizio, a capo del commissariato di Termoli, e il sottotenente di vascello della Guardia Costiera di Termoli, Cecilia Braga, laureata in giurisprudenza e capo sezione sicurezza della navigazione. La dottoressa Braga è stata premiata da Luca Di Sciullo, Presidente nazionale del Centro studi sulle migrazioni Idos, che redige ogni anno il famoso Dossier statistico immigrazione.

A consegnare i premi anche il cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella, presidente per la terza volta dell’associazione Vetrinisti e Visual Europei, Remo di Giandomenico e Fernanda Pugliese, docente, scrittrice, direttrice della rivista Kamastra e presidente della Fidapa, promotrice della cultura arbëreshe, che ha conferito il premio a Elda Della Fazia, geriatra termolese, premiata per il suo impegno nella medicina domiciliare e nella sicurezza stradale.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Elisabeth Chabalier, volontaria di origine portoghese ma termolese d’adozione, per il suo impegno ultradecennale nel campo del volontariato, anche presso l’Associazione SAE112 di Termoli, presieduta da Matteo Gentile.

Tra le altre premiate, Laura Staniscia, infermiera professionale impegnata a lungo nel Pronto soccorso di Larino, specializzatasi anche nel settore della violenza di genere.

Premio a sorpresa, alla carriera, conferito dalla presidente dell’Associazione Salam APS, Hanen Gzaiel, a Carmela Basile.

L’evento “Termoli è donna” si conferma quindi un’importante occasione per celebrare l’impegno e il talento delle donne che, con la loro determinazione e passione, rendono migliore la società. Il Circolo della Vela ha fatto da cornice perfetta a una serata che ha saputo valorizzare il contributo femminile in ogni suo aspetto, con la promessa di continuare a dare voce e spazio a storie di successo e ispirazione.