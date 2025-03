Termoli in vetrina su Rai2 con “Sì Viaggiare”

TERMOLI. Domani, venerdì 21 marzo, la città di Termoli sarà al centro di un servizio speciale nella trasmissione di Rai 2 “Sì Viaggiare”, la rubrica dedicata ai viaggi e al turismo condotta dalla giornalista Silvia Vaccarezza. Il programma, che esplora mete, attività ed eventi, andrà in onda alle 13:40 con replica la domenica mattina alle 1:40.

Le riprese, effettuate domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio, sono state guidate dal giornalista e operatore televisivo Andrea Romoli, accompagnato dal presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena, attivato dal vicesindaco e assessore al turismo Michele Barile.

Nonostante la brevità del servizio, si è cercato di valorizzare i luoghi più suggestivi della città per attrarre turisti e promuovere Termoli come destinazione di viaggio. Alla trasmissione hanno partecipato anche Basso Colonna, in rappresentanza del settore della pesca, e Domenico D’Onofrio, che ha parlato del celebre fumettista Benito Jacovitti.

Un’occasione imperdibile per vedere Termoli raccontata su scala nazionale!