“Ti vedo crescere”: l’albero dei 50 larinesi nati nel 2024

LARINO. Da Lorenzo Di Maria e Aristide Vitiello l’invito alla manifestazione che ha luogo oggi, presso il parcheggio del Centro Storico di Larino alle ore 16, che andrà a sancire un momento significativo per la comunità larinese.

“Ti vedo crescere”, questo il titolo dell’iniziativa pensata e realizzata dall’Aps Gruppo Animatori Centro Storico Larino in collaborazione con l’Associazione Terra Sana Molise, vuole essere un gesto semplice ma importante per celebrare insieme il futuro di Larino. Anche la cittadina frentana, come tutti i comuni delle aree interne d’Italia, è vittima di spopolamento. La popolazione più giovane va via, il resto della popolazione invecchia inesorabilmente e le nascite sono sempre di meno.

Eppure, il 2024 ha segnato un anno felice per la comunità larinese dal momento che sono state registrate all’anagrafe 50 nuove nascite. Un piccolo boom per una popolazione di 6.300 abitanti, da contestualizzare ovviamente rispetto a questi tempi. Il Gruppo Animatori Centro Storico Larino, Associazione tra le più longeve di Larino, giunta quest’anno al suo trentesimo anno di attività, ha così pensato a un’iniziativa per dare la giusta rilevanza a questo avvenimento. In un’aiuola incolta del parcheggio di via Circonvallazione, i genitori dei 50 bambini nati nel 2024 pianteranno simbolicamente un albero, un giovane Platano di appena sei anni, donato dall’Arsarp e proveniente dal Vivaio forestale regionale “Le Marinelle” di Petacciato. L’idea è quella di dedicare ai larinesi nati l’anno scorso e che diventeranno i larinesi del futuro un piccolo angolo che li rappresenti, un angolo della loro città di cui prendersi cura, un angolo in cui ritroveranno sempre, ben piantato a terra, un albero che starà crescendo insieme a loro.

Saranno quindi i genitori a piantarne le radici a terra e i figli a farlo crescere e ramificare. A loro, elencati in ordine cronologico di nascita, sarà dedicata anche una targa posizionata accanto all’aiuola. E lo stesso, promette l’Associazione, sarà fatto entro marzo 2026 per i larinesi nati in questo 2025. È un modo di celebrare la vita, e soprattutto è un modo per guardare con speranza al futuro di questa comunità e di quella molisana. Interverranno alla cerimonia l’Amministrazione comunale di Larino, il Parroco della Basilica Cattedrale e un referente dell’Arsarp Molise. A seguire, grazie alla generosità delle aziende Serra del Parco, Forneria Miscione e Bar Pasticceria del Borgo, ci sarà un piccolo momento di rinfresco per i presenti.