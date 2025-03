Tiro a Volo, Pascal Gasbarro dà lustro ai Vigili del fuoco

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nel fine settimana del 15 e 16 marzo, il Tav La Silva di Cerchiara di Calabria ha ospitato il Primo Gran Premio Interforze di Tiro a Volo della stagione 2025, una competizione che ha visto la partecipazione di 111 tiratori in uniforme, suddivisi tra 98 atleti nella Fossa Olimpica e 13 nello Skeet. Tra i partecipanti, anche due Vigili del Fuoco molisani, che hanno rappresentato il corpo nazionale con grande impegno e determinazione.

Mario Cimaglia, originario di Campobasso e in servizio presso il Comando di Campobasso, e Pascal Gasbarro, di San Martino in Pensilis e attualmente in servizio presso il Comando di Venezia, hanno preso parte alla competizione, dando prova delle loro abilità e della preparazione che li ha portati a far parte della rappresentativa nazionale dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione ha visto anche la Rappresentativa Nazionale dei Vigili del Fuoco ottenere ottimi risultati. In particolare, Federico Tesei del Comando Vigili del fuoco di Perugia ha dominato la classifica della Prima Categoria Fossa Olimpica, con un punteggio di 114/125 in qualificazione e 43/50 in finale, salendo sul gradino più alto del podio. Tesei ha lasciato dietro di sé avversari agguerriti come Sergio Fattorello (Penitenziaria), secondo con 107/125 +2 e 40/50, e Mattia Polidori (Penitenziaria), terzo con 107/125 +0 e 27/40.

Nel contesto delle squadre, la competizione ha visto la Marina Militare conquistare il primo posto nella Fossa Olimpica con un punteggio di 626/750, seguita dai Vigili del Fuoco, che hanno ottenuto il secondo posto con 623/750, a soli tre piattelli di distanza. Un risultato che conferma ancora una volta la preparazione e il valore dei Vigili del Fuoco, anche in un ambito competitivo come quello del tiro a volo.

Questa partecipazione non solo celebra l’impegno dei Vigili del Fuoco molisani, ma evidenzia anche la loro capacità di eccellere in ambiti sportivi, oltre al loro fondamentale lavoro quotidiano di protezione e sicurezza. Un altro motivo di orgoglio per il Molise, che ancora una volta si distingue a livello nazionale.