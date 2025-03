Tra passato e futuro: ritorna la “Coppa dell’Amicizia”, Termoli protagonista

TERMOLI. È ufficiale: la notizia è stata confermata in questi ultimi giorni. Dopo la sospensione dovuta agli anni di pandemia, quest’anno riparte il torneo di calcio a cinque riservato alle forze di polizia e agli operatori di sicurezza, denominato “Coppa dell’Amicizia Città di Riccione“. Per questa edizione sono stati invitati gruppi sportivi storici come Termoli, Bari, Ischia, Catania, Pavia, Roma e Milano, oltre a squadre straniere provenienti da Svizzera, Romania, Germania, Spagna e Inghilterra.

Il torneo, che inizialmente era dedicato al calcio a 11, ha visto Termoli raggiungere il primo posto per tre volte il secondo posto, per quattro volte e il terzo posto per due volte. Successivamente, con il passaggio al calcio a 5, Termoli ha ottenuto un secondo posto.

Va sottolineato che il gruppo sportivo che ha partecipato nel corso degli anni – e che sarà presente anche in questa edizione del 2025 – non rappresenta solo la città di Termoli, ma l’intera regione Molise, coinvolgendo giocatori provenienti da tutto il territorio molisano.

L’appuntamento con la Coppa dell’Amicizia Città di Riccione è fissato dal 26 al 29 maggio 2025.

Michele Trombetta