«Un anno fa sono iniziate le celebrazioni per il millenario della morte di San Leo»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Un anno fa, avevano inizio le celebrazioni per il millenario della morte di San Leo.

Questo è il discorso che ho tenuto davanti a sua eccellenza il vescovo Gianfranco De Luca e alla comunità

La celebrazione di un cammino millenario e non solo». Il ricordo è del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.

«Eccellenza Reverendissima, sono onorato, in questa importante giornata, di porgere a Lei, Eccellenza, alle autorità militari presenti, al parroco don Nicola Mattia e a tutta la Comunità il mio vivo e deferente saluto.

Oggi partecipiamo all’apertura solenne di un anno importante per San Martino, il millenario della morte di San Leo, Patrono della nostra amata comunità.

Ringrazio don Nicola Mattia per l’iniziativa assunta della celebrazione di una storia lontana, che ha attraversato. Il mio augurio è che questa possa condurci a profonde riflessioni sui valori che ancora portiamo vivi nella nostra cultura.

Agli albori del secondo millennio, la presenza dei monasteri benedettini e di San Leo nei nostri territori, furono un punto di riferimento a partire dal quale le comunità poterono cominciare a sentirsi tali e ad orientarsi nel proprio cammino collettivo e individuale. La loro presenza ridiede ordine, un forte richiamo a guardare in alto, a sollevarsi dalla quotidianità, in una continua tensione verso i valori spirituali e verso la comunione con Dio, che, non astraeva dal presente, ma, lo orientava facendolo vivere in modo ancora più intenso. I benedettini, oltre all’attività culturale e di studio, nelle nostre terre come in tutta Europa, salvarono l’agricoltura e la esercitarono come nessun altro, mutuando le esperienze comuni ai monasteri, creando le basi organizzative e tecniche per il sostentamento e lo sviluppo, fedeli alla Regola di Benedetto dell’ORA, LABORA ET LEGE.

Luigi Sassi, scrivendo del Monastero di San Felice, riportava che “… non era solo luogo di preghiera, ma, ospizio cordiale ai pellegrini, focolare di cultura, principio di nuova civiltà, anima di ogni opera benefica delle nostre terre devastate e inselvatichite. Venuto tra noi, San Leo acquistò rinomanza di ottimo predicatore e di santo. Egli, con la sua angelica parola, diffuse tra il popolo nozioni ed esempi di ordine, di pace e personale dignità, mettendo così per argine alla forza la virtù, la giustizia, la carità.”

La celebrazione del Millenario della sua morte sia l’occasione per compiere un percorso di orientamento, che, partendo da San Leo, figura esile ma di grande spiritualità e forza morale, sia, da una parte, cammino interiore sulle vie della fede cristiana, dall’altra, impegno affinché i valori che da essa derivano continuino a fecondare le coscienze e la storia quotidiana di noi tutti.

Lungo è stato il percorso dell’uomo sulla terra ma fermi sono rimasti i principi che da quelle radici hanno tratto forza. Quei principi che ancor oggi ci aiutano a vincere la sfiducia verso l’impegno politico e sociale, a contrapporre a essa l’impegno e l’amore per la responsabilità, contemperando la forte e naturale spinta all’individualismo con il farsi carico degli altri; ad osare, in quella tensione continua volta al miglioramento delle proprie condizioni di vita personali e collettive.

Io credo che con questo ritorno alle nostre radici, potremo riscoprire le ragioni, nascoste sotto la cenere prodotta dal fuoco della modernità, da riattizzare per la costruzione un futuro migliore, come il rispetto per gli equilibri della natura, il senso di Comunità, la speranza nel domani per affrontare con coraggio le asperità della vita.

Per questo, Eccellenza, abbiamo bisogno di recuperare il senso profondo di ciò che facciamo, perché, spesso, la ritualità tende all’effimero, “diventa convenzione e abitudine e svuota lo spirito”, appaga le coscienze. Noi non possiamo permetterlo.

Dobbiamo sentirci ed essere una Comunità operosa, impegnata a preservare la sua storia e le sue tradizioni e, allo stesso tempo, determinata a risolvere i problemi del presente e ad affrontare le sfide del futuro; una comunità rispettosa delle istituzioni, civili e religiose, capace di custodire ed alimentare i più alti valori umani e sociali. Oggi più che mai aperta e inclusiva, tesa ad armonizzare la propria millenaria identità con l’accoglienza e il confronto con culture e sensibilità diverse, invitando i ragazzi, le giovani generazioni, continuamente spinte in avanti lungo il sentiero della vita senza avere il tempo di controllare le orme lasciate, a voltarsi indietro, per comprendere il valore delle proprie radici, poiché, “come ben sanno coloro che amano camminare in montagna, la sicurezza con cui un piede avanza, dipende dalla stabilità di quello che è stato posato in precedenza”.

Grazie Eccellenza, grazie a tutti voi!

Viva San Leo,

Viva San Martino!»