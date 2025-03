“Un cammino di fede” per i giovani della parrocchia santuario San Timoteo

TERMOLI. La Parrocchia Santuario San Timoteo di Termoli, sotto la guida di don Benito Giorgetta e don Sergio Carafa, ha dato il via a un’importante iniziativa che coinvolge i più giovani in un cammino di crescita spirituale. A tutti i bambini, ragazzi e giovani della comunità sarà distribuito un kit per seminare, che contiene semi e istruzioni dettagliate per coltivare piantine. L’obiettivo dell’iniziativa è semplice ma significativo: prendersi cura delle piante e restituirle il Giovedì Santo, per adornare l’altare della reposizione con i frutti del lavoro, della cura e della devozione.

Questa iniziativa non si limita a sensibilizzare i partecipanti al rispetto per la natura, ma intende anche rafforzare il legame tra la spiritualità del periodo quaresimale e l’importanza della cura del creato. Il gesto simbolico di seminare e prendersi cura delle piantine invita alla riflessione personale e alla partecipazione attiva di tutta la comunità, unendo la tradizione liturgica e l’impegno ecologico in un’unica azione di fede.

Ma non è tutto: la Parrocchia ha anche celebrato con grande entusiasmo la consegna della Parola di Dio ai bambini del gruppo Samuele, durante la I Domenica di Quaresima. Un momento speciale che ha accompagnato i più piccoli nella scoperta e nell’amore per la Parola di Dio, segnando un importante passo nella loro formazione spirituale.

Le iniziative della Parrocchia di San Timoteo offrono alla comunità di Termoli occasioni preziose di crescita personale e collettiva, unendo la fede, la spiritualità e l’impegno verso il prossimo in un cammino di solidarietà e riflessione. La comunità è quindi invitata a partecipare attivamente, per vivere insieme un percorso di fede che arricchisce ogni individuo e l’intera collettività.