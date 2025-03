Un kit ai 27 nuovi nati: verso la lettura nell’infanzia

GUGLIONESI. Sabato, 22 marzo 2025, alle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, si è svolta la consegna dei kit a 27 nuovi nati nel corso dell’anno 2024 alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Guglionesi e del Presidente dell’A.P.S. Informare E.T.S.

Questa iniziativa è solo una dell’ampia gamma di attività realizzate nell’ambito del progetto “LeggiAmo per te!”, promosso dall’Associazione Informare in partenariato con il Comune di Guglionesi e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Molte delle attività progettuali sono già in corso. In settimana hanno preso il via i cicli di laboratori di lettura nelle scuole di Guglionesi e Termoli, mentre dalla prossima settimana inizieranno anche gli incontri rivolti ai bambini insieme ai loro genitori o care giver. Gli appuntamenti si terranno presso la sede dello Spazio Lettura per minori dell’Associazione a Guglionesi e a Termoli.

Con questa seconda edizione, “LeggiAmo per te!” si conferma un progetto solido e strutturato, capace di consolidare e ampliare gli obiettivi raggiunti con Leggere lib(e)ri, promosso nel 2019 nell’ambito del bando Leggimi 0-6 del CEPELL. Un impegno concreto per diffondere la cultura e l’amore per la lettura fin dai primi anni di vita.

I benefici della lettura nella prima infanzia sono ormai riconosciuti: leggere ai bambini non solo stimola lo sviluppo cognitivo e linguistico, ma rafforza il legame affettivo con gli adulti e favorisce il benessere emotivo e relazionale.

Analogamente alla precedente edizione, l’accento è posto sulla lettura ad alta voce nella prima infanzia come strumento a sostegno della crescita nel bambino di un’attitudine alla lettura persistente nel tempo e soprattutto come promotore nello sviluppo delle emozioni.

Il progetto, dunque, oltre alla consegna del Kit Nuovi Nati (contenente due libri pensati per il primo approccio alla lettura e alla relazione tra genitori e bambini, una lettera di benvenuto, un questionario di gradimento e una brochure informativa), alle numerose iniziative per la promozione della lettura nella prima infanzia come quelle appena citate, ha previsto anche la realizzazione di percorsi formativi per docenti, genitori e volontari: già lo scorso mese sono stati realizzati diversi corsi di formazione, offrendo 12 ore di attività alle maestre e 16 ore ai volontari.

“LeggiAmo per te!” prevede, inoltre, eventi di sensibilizzazione sull’importanza della lettura fin dalla nascita, la distribuzione di materiali informativi in strutture di riferimento per le famiglie e il potenziamento dello spazio lettura per minori a Guglionesi.