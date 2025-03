Un pomeriggio di emozioni al Party Letterario di Petacciato

PETACCIATO. Parole che avvicinano, emozioni che restano. Il Party Letterario tenutosi sabato scorso, 15 marzo, al Central PEtacciato si è rivelato un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di unire scrittori, lettori e amanti della cultura in un pomeriggio di condivisione e ispirazione. Un appuntamento che ha trasformato il salotto culturale nel cuore pulsante della letteratura locale, dove le storie si sono fatte voce e le emozioni hanno trovato spazio per esprimersi.

Il cuore dell’evento è stato il Talk Show condotto da Paola Antonella Di Iacovo, che ha guidato il pubblico in un dialogo profondo e appassionante con tre protagonisti della scena letteraria locale: Andrea Cacciavillani, Angela Casalanguida e Virginia Notarpasquale. Ognuno di loro ha portato il proprio vissuto e la propria esperienza di scrittura, raccontando il percorso che li ha portati a trasformare pensieri e emozioni in parole.

«Scrivere è un atto di coraggio, è mettere su carta ciò che si ha dentro senza paura del giudizio», ha dichiarato Virginia Notarpasquale, sottolineando quanto la poesia sia un viaggio personale prima ancora che un mezzo di comunicazione. Dello stesso parere Andrea Cacciavillani, che ha parlato della letteratura come di una compagna di vita, capace di dare forma ai sentimenti più complessi. Angela Casalanguida ha invece sottolineato il potere evocativo delle storie, che sanno creare mondi e legami anche tra persone che non si conoscono.

Il pubblico, coinvolto e partecipe, ha interagito con domande e riflessioni, rendendo il talk un vero e proprio scambio tra autori e lettori, tra chi scrive e chi legge con la stessa passione.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Party Letterario sono state le esibizioni musicali curate da Ludovica Longo, Rosa Del Muto e Francesco Paolo Lionetti, talentuosi giovani musicisti guidati dal Maestro Gerardo Mautone. Le note del sassofono si sono intrecciate con le parole, creando un’alchimia perfetta tra musica e letteratura.

Ogni brano ha accompagnato i momenti più intensi della serata, trasformando il salotto culturale in un luogo dove le arti si incontrano e si esaltano a vicenda. Il pubblico ha ascoltato in silenzio, lasciandosi trasportare dalle emozioni, mentre la musica dava corpo alle parole lette e raccontate.

Con questo evento, il Central PEtacciato in collaborazione con PetacciatoAmoreMio APS ha confermato la sua identità di spazio culturale aperto e dinamico, un luogo in cui le idee possono circolare liberamente e trovare ascolto. Il salotto, già noto per le sue iniziative culturali e sociali, continua a dimostrarsi un punto di riferimento per chi ama la letteratura, l’arte e la condivisione.

Il successo di questo Party Letterario è solo l’inizio: le storie continueranno a essere raccontate, lette e vissute, perché hanno il potere di unire e di lasciare il segno. E al Central PEtacciato, la cultura non è solo un’esperienza da vivere, ma un ponte che collega le persone, unendo il passato, il presente e il futuro attraverso le parole.