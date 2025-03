Barboncino toy o nano: quali sono le differenze?

Il barboncino è una razza canina che affascina per il suo aspetto elegante e le sue caratteristiche uniche. Originariamente utilizzato come cane da acqua, il barboncino è oggi un compagno amato in molte famiglie. Esistono diverse dimensioni di barboncino, tra cui il barboncino toy e il barboncino nano. Sebbene siano entrambe le piccole varianti della razza, presentano differenze significative in termini di taglia e morfologia, mentre possiamo affermare che sono molto simili caratterialmente.

Un allevamento di barboncino toy professionale saprà sicuramente consigliare la taglia più adatta alle esigenze della famiglia con la quale andrà a condividere tantissimi anni meravigliosi!





Le caratteristiche del barboncino



Cominciamo a definire le caratteristiche generali del barboncino. Questo cane è noto per il suo pelo riccio e voluminoso, che richiede una cura regolare del suo folto mantello che può presentarsi in una varietà di colori, tra cui bianco, nero, fulvo, grigio e marrone nonché la varietà “altri colori” appena riconosciuta dalla F.C.I. (Federazione Cinofila Internazionale). È un cane intelligente e vivace, noto per la sua abilità di apprendimento, e si distingue per il suo temperamento affettuoso e gioioso. I barboncini sono generalmente molto legati ai loro proprietari e si adattano molto bene alla vita familiare.

Le principali differenze tra barboncino toy e nano



Ora, passiamo alle differenze tra il barboncino toy e il barboncino nano. La principale differenza risiede nella taglia. Un barboncino toy è alto tra i 24 e i 28 cm al garrese, mentre il barboncino nano può raggiungere un’altezza di 28-35 cm. Per misurare correttamente un barboncino, è importante utilizzare un cinometro, misurando dall’altezza del pavimento fino alla parte più alta delle spalle del cane detto “garrese”.

Dal punto di vista morfologico, il barboncino toy è leggermente più delicato rispetto al barboncino nano.

Parlando di carattere, non ci sono differenze sostanziali tra le due taglie. Entrambi i tipi di barboncino sono noti per essere giocosi e affettuosi. Sono cani molto socievoli e amano stare in compagnia di persone, bambini e altri animali. Sono anche molto intelligenti e possono essere addestrati con successo per imparare una varietà di comandi e trucchi. Tuttavia, è importante considerare che, a causa della loro piccola taglia, i barboncini toy tendono ad essere più vulnerabili ad infortuni o incidenti, soprattutto con bambini molto piccoli che potrebbero non comprendere la delicatezza del cane.



Quando si tratta di adattabilità in famiglie con anziani e bambini, il barboncino è un’ottima scelta. La sua dimensione ridotta lo rende un cane facile da gestire e adatto a piccole case o appartamenti. Inoltre, la sua natura affettuosa e la capacità di stabilire legami forti lo rendono un compagno ideale per gli anziani, in quanto offre compagnia senza richiedere eccessivo esercizio fisico. Tuttavia, è fondamentale insegnare ai bambini come interagire correttamente con il cane per garantire la sicurezza di entrambi.





L’importanza di scegliere il cucciolo in un allevamento professionale





Un aspetto cruciale da considerare nella scelta di un barboncino toy è la selezione di un allevamento professionale riconosciuto dall’ ENCI (Ente nazionale della cinofilia italiana) e con strutture autorizzate dalle autorità veterinarie competenti.

Non tutte le strutture di allevamento sono uguali e investire tempo nella ricerca di un allevamento professionale, etico e responsabile è un aspetto fondamentale. Un buon allevatore dovrebbe fornire informazioni sulla genealogia dei cuccioli, garantire che siano stati sottoposti a controlli sanitari e mostrare attenzione nella socializzazione e nell’educazione dei cuccioli.





Il barboncino toy è più delicato?



Anche se il barboncino toy è di dimensioni più piccole, se sano e ben strutturato morfologicamente, può essere un cane resistente. È importante controllare che i genitori dei cuccioli siano privi di malattie genetiche comuni ai barboncini, come la displasia dell’anca e problemi oculari. Un allevamento responsabile si concentrerà su questi aspetti e offrirà ai cuccioli un buon inizio nella vita.



In conclusione, il barboncino, sia nella taglia toy che nano, è un cane affascinante e versatile. La scelta tra un barboncino toy e uno nano dipende principalmente dalle preferenze individuali e dalle esigenze della famiglia. Entrambi possono essere ottimi compagni per anziani e bambini se cresciuti in un ambiente amorevole e sicuro. Investire nella selezione di un allevamento di qualità è fondamentale per garantire un migliore stato di salute e benessere del nostro amico a quattro zampe.