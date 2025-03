Calcio e betting, gli eventi sportivi da non perdere nel 2025

In che modo si possono piazzare scommesse sulle partite calcistiche: tutti gli appuntamenti di quest’anno

Scommettere sul calcioè diventato ormai uno dei passatempi più gettonati per gli appassionati di questo sport, che si divertono a tentare di prevedere gli esiti di ogni match in programma, e non solo. L’altissimo numero di piattaforme per puntare su questi eventi, ovvero i bookmaker, permette una vasta scelta per selezionare le quote maggiori e tante opzioni di puntata per ogni singolo evento in programma.

Per chi si affaccia solo ora al mondo delle scommesse sportive, in particolare quelle calcistiche, è bene sapere che le puntate principali sono le scommesse 1X2, ovvero vittoria della squadra di casa, pareggio e vittoria della compagine in trasferta. Sono poi molto gettonate quelle sul numero di gol, quindi Over e Under (1.5, 2.5, 3.5 ecc) oppure la possibilità che vadano a segno entrambe le squadre e viceversa (Gol e No Gol). I palinsesti sono diventati oggi ricchissimi ed è possibile davvero scommettere su ogni situazione, dal risultato esatto alle ammonizioni, passando per i marcatori, i calci d’angolo, le combo e tanto altro.

Si consiglia di puntare sulle partite con squadre che si seguono con frequenza e che si conoscono bene, per avere più chance di prevedere come andranno le cose. Ad ogni modo, consultare i pronostici calcio degli specialisti di Sportytrader può essere di aiuto e indirizzare nella decisione, grazie alle analisi approfondite di ogni gara. Si ricorda comunque di giocare sempre con moderazione, senza farsi prendere troppo la mano, e di farlo sui siti legali e autorizzati per evitare qualsiasi tipo di rischio.

Calcio nel 2025: tutti gli appuntamenti

Gli eventi calcistici sui quali scommettere sono davvero numerosi anche in questo 2025 e quindi la possibilità di scelta è davvero infinita. Andiamo allora a vedere nel dettaglio cosa c’è in programma da qui in poi. Ovviamente siamo giunti alla fase decisiva dei campionati nazionali e nelle prossime settimane si disputano le partite più importanti per l’assegnazione dei titoli in Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e tutti gli altri, ma anche le qualificazioni alle coppe europee e le retrocessioni.

A proposito di coppe europee, siamo nel momento clou anche per quanto riguarda Champions League, Europa League e Conference League. Fra l’8 e il 17 aprile si disputano i quarti di finali di queste competizioni, poi tra il 29 aprile e l’8 maggio andranno in scena le semifinali. La finale di Champions si disputa il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, quella di Europa League il 21 maggio al San Mamés di Bilbao e quella di Conference il 28 maggio al Wroclaw Stadion di Breslavia.

Non è certo finita qui perché anche in estate sarà ancora spettacolo con la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. La competizione con il nuovo format (nella quale ci sono anche due italiane: Inter e Juventus) prende il via il il 15 giugno e si conclude il 13 luglio. A giugno partiranno poi anche le qualificazioni ai Mondiali 2026, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti proveranno a tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo ben dodici anni. Ad agosto, invece, cominceranno nuovamente i campionati e inoltre il 13 agosto si giocherà la Supercoppa europea (che sarà ospitata al Bluenergy Stadium di Udine).