I giochi online più apprezzati dai giocatori italiani

Il gioco online è diventato un fenomeno globale, in grado di offrire ai giocatori intrattenimento, opportunità di competizione e la possibilità di interagire attivamente e creare vere e proprie community online. Grazie a importanti sviluppi tecnologici, tra cui principalmente la realtà aumentata e la realtà virtuale supportate dall’intelligenza artificiale, i videogame e i giochi per casinò online stanno diventando sempre più coinvolgenti ed entusiasmanti. Abbiamo individuato i giochi che si distinguono per la loro ampia e fedele base di giocatori e per il loro gameplay entusiasmante. In questo articolo andremo a illustrare nel dettaglio quali sono i giochi online più apprezzati in Italia in questo momento.

World of Warcraft

World of Warcraft, noto ai più con l’acronimo WoW, si mantiene sulla cresta dell’onda in Italia nonostante la concorrenza di nuovi giochi e format più moderni. Si tratta di uno dei giochi multiplayer online più apprezzati e famosi e di tutti i tempi, un vero evergreen con una presenza ultraventennale nel settore, un ampio bacino di utenza e aggiornamenti regolari che lo rendono sempre attuale e competitivo. L’obiettivo del gioco, per sommi capi, è quello di completare missioni in un mondo fantasy, interagendo con altri utenti e sfidando draghi e personaggi simili.

Fortnite

Fortnite, noto per la sua esclusiva modalità battle royale, continua a essere uno dei giochi online più apprezzati a livello nazionale, internazionale e globale. La finalità del gioco è collaborare con altri giocatori per sopravvivere in ambienti open-world, sfidando altri personaggi che possono essere controllati sia da altri utenti in rete che dal gioco stesso. Con aggiornamenti costanti e contenuti sempre nuovi, Fortnite, sviluppato da Epic Games e lanciato non poi così tanti anni fa, nel 2017, continua ad appassionare milioni di giocatori in Italia e nel mondo.

Minecraft

Nella sua semplicità, Minecraft rimane uno dei giochi online più giocati e apprezzati in Italia da utenti di ogni età, benché sia stato lanciato nel 2011 e di certo non eccella in termini di complessità. L’obiettivo del gioco è, molto semplicemente, costruire ed esplorare vasti mondi virtuali, in autonomia o in collaborazione con altri giocatori.

Slot machine Starburst

La leggendaria slot machine Starburst è un grande classico dei casinò digitali. Si tratta di una slot con dieci linee di pagamento che domina il settore da molti anni. I giocatori possono giocare a Starburst in qualsiasi momento e ovunque si trovino, dato che la slot è ottimizzata per il gioco mobile ed è disponibile sia su dispositivi con sistema operativo Android che iOS. Per maggiori informazioni in merito rimandiamo al portale AskGamblers, tra le più autorevoli risorse informative in Italia relative al settore del gioco d’azzardo online, che, nello specifico, offre approfondite recensioni sulla slot machine Starburst redatte dai massimi esperti del settore, oltre a notizie, valutazioni e utili approfondimenti sull’argomento.

Easy Roulette

Un altro gioco molto apprezzato dai giocatori italiani è Easy Roulette, la versione semplificata del classico gioco della roulette europea. Lo scopo del gioco, in questo caso, è quello di indovinare il numero su cui si fermerà la pallina dopo il lancio.

Come accennato, Easy Roulette è una versione semplificata della roulette europea, e presenta un solo numero zero, offrendo maggiori probabilità di vincita rispetto alla roulette americana, che notoriamente ha il doppio zero “00”. La ruota di Easy Roulette presenta numeri compresi tra 1 e 36 con colori alternati e il numero 0 di colore verde.

Craps

Un altro gioco online che sta riscuotendo enorme successo in Italia è Craps, un gioco di dadi dalle origini piuttosto antiche, in cui i giocatori scommettono sull’esito del lancio di una coppia di dadi. In sostanza, si lanciano due dadi e l’obiettivo è riuscire a indovinare la somma complessiva che ne risulterà. I giocatori possono scegliere se giocare contro il banco o sfidare altri giocatori.

Slot machine Alien Robots

Dotata di cinque rulli e trenta linee di pagamento, Alien Robots, prodotta da Netent, azienda leader nel settore dei giochi da casinò, è un’altra slot machine molto apprezzata dagli italiani al momento. Disponibile anche in versione flash, la slot machine Alien Robots è ambientata nel futuro. I giocatori possono accedervi direttamente da browser mediante PC, tablet o smartphone, senza dover necessariamente scaricare programmi specifici. Molto apprezzata è la possibilità di fare pratica con denaro virtuale, prima di passare alla modalità con soldi veri.

I simboli di questa slot machine sono ispirati al futuro, con robot, dischi volanti e navicelle spaziali, oltre ai tradizionali simboli del gioco delle carte compresi tra 10 e l’asso. Il simbolo Wild della slot machine Alien Robots è rappresentato da un bizzarro personaggio per metà robot e per metà alieno e la dicitura Wild. Se appare sui rulli, prende il posto di tutti gli altri simboli, fatta eccezione per il simbolo Scatter, rappresentato dall’immagine di un disco volante.

Chuck-a-luck

Chuck-a-luck è un altro gioco di dadi online molto apprezzato in Italia al momento. Si tratta di un gioco di origine medievale, che, a differenza di Craps, si gioca con tre dadi. I giocatori che partecipano al gioco devono piazzare le loro scommesse su una sorta di piattaforma numerata da uno a sei.

Sic bo

Estremamente diffuso e apprezzato nell’Estremo Oriente, Sic bo è un altro celebre gioco di dadi dalle origini antichissime, che sta prendendo piede anche in Italia nei casinò online. Il nome sic bo significa letteralmente “coppia di dadi” in lingua cinese. I giocatori possono scommettere sia su un solo risultato che su una serie di giocate.