OMEGOR Vitality 1000 e i benefici dell’omega-3

Negli ultimi anni si sente parlare sempre di più degli omega-3 e il loro consumo è in costante crescita. Sempre più persone scelgono di integrarli nella propria alimentazione, consapevoli della loro importanza per la salute.

Sono presenti soprattutto nel pesce, nelle alghe e in alcuni oli vegetali. Tuttavia, spesso non si riesce ad assumerne abbastanza tramite l’alimentazione, quindi il ricorso agli integratori è una soluzione sempre più diffusa. Tra questi, OMEGOR Vitality 1000 rappresenta un’opzione di alta qualità, grazie alla sua elevata concentrazione di EPA e DHA e alla sua formulazione studiata per garantire un’assimilazione ottimale.

I benefici degli omega-3

Gli omega-3 sono noti per i numerosi benefici che apportano all’organismo. Questi acidi grassi essenziali, in particolare l’EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico), contribuiscono al corretto funzionamento di diverse funzioni fisiologiche.

Il loro ruolo è particolarmente apprezzato per il supporto alla salute cardiovascolare, al benessere cerebrale e alla funzione visiva.

Inoltre, favoriscono il normale equilibrio dei processi infiammatori. Ciò può risultare utile in caso di malattie autoimmuni o articolari come artrite e osteoartrite.

Poiché l’organismo umano non è in grado di sintetizzarli in quantità sufficienti, è fondamentale assumerli attraverso la dieta o tramite integratori specifici come OMEGOR Vitality 1000.

Cosa contiene OMEGOR Vitality 1000

OMEGOR Vitality 1000 contiene olio di pesce concentrato al 90% in acidi grassi omega-3, garantendo un apporto elevato di EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico). La sua formulazione avanzata prevede questi acidi grassi sotto forma di trigliceridi, una struttura che ne favorisce l’assorbimento intestinale e la tollerabilità, riducendo effetti collaterali come il retrogusto di pesce o il reflusso.

Ha un livello di purezza elevato, essendo l’olio di pesce purificato attraverso un processo di distillazione molecolare multipla. Infatti, contiene bassissimi livelli degli inquinanti che solitamente sono presenti nell’olio di pesce. Nello specifico, contiene:

meno di 0,5 parti per trilione di diossine ;

; meno di 0,045 parti per milione di policlorobenzeni ;

; meno di 10 parti per miliardo di piombo e mercurio.

Il contenuto minimo di EPA e DHA è dell’80% (in rapporto 2:1). Ciò significa che ogni capsula fornisce una dose concentrata e mirata di omega-3, evitando la presenza significativa di grassi inutili o indesiderati. Il rapporto di 2 a 1 tra EPA e DHA è stato scelto per massimizzare i benefici complessivi: l’EPA è particolarmente utile per sostenere la salute cardiovascolare e il controllo dell’infiammazione, mentre il DHA è essenziale per il corretto funzionamento del cervello e della vista.

In aggiunta agli omega-3, OMEGOR Vitality 1000 contiene anche vitamina E, un antiossidante naturale che svolge un ruolo importante nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, la presenza di questa vitamina contribuisce a preservare la stabilità e la qualità dell’olio di pesce, impedendone l’ossidazione e mantenendo intatti i benefici degli acidi grassi EPA e DHA.

Le certificazioni di OMEGOR Vitality 1000

L’elevato standard qualitativo ha permesso a OMEGOR Vitality 1000 di ottenere con 5 stelle la certificazione IFOS (International Fish Oil Standards), una delle più importanti per gli integratori contenenti olio di pesce. Ciò garantisce che l’integratore abbia un’alta concentrazione di EPA e DHA, purezza estrema e freschezza.

L’azienda produttrice di OMEGOR Vitality 1000 (U.G.A. Nutraceuticals) è anche tra i primi membri della GOED Omega-3 (Global Organization for EPA and DHA Omega-3). Questa è una garanzia ulteriore che i suoi integratori di omega-3 rispettino standard molto rigorosi.

Inoltre, l’azienda possiede anche la certificazione ISO 9001, che garantisce che ogni fase del processo produttivo sia monitorata e controllata.

Controindicazioni di OMEGOR Vitality 1000

Nonostante la sua elevata qualità, esistono alcune precauzioni e controindicazioni da tenere presenti prima di assumere OMEGOR Vitality 1000. Ecco i principali casi in cui è consigliabile evitare l’assunzione o consultare il medico:

Allergia al pesce : il prodotto è a base di olio di pesce, quindi non è adatto a chi ha allergie documentate ai prodotti ittici.

: il prodotto è a base di olio di pesce, quindi non è adatto a chi ha allergie documentate ai prodotti ittici. Disturbi della coagulazione : l’EPA può avere un leggero effetto fluidificante sul sangue; chi assume farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (come warfarin o aspirina) dovrebbe consultare il medico per evitare un potenziale aumento del rischio di sanguinamento.

: l’EPA può avere un leggero effetto fluidificante sul sangue; chi assume farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (come warfarin o aspirina) dovrebbe consultare il medico per evitare un potenziale aumento del rischio di sanguinamento. Chirurgia programmata : è consigliabile sospendere l’assunzione qualche giorno prima di un intervento chirurgico, proprio per via del possibile effetto sul tempo di coagulazione.

: è consigliabile sospendere l’assunzione qualche giorno prima di un intervento chirurgico, proprio per via del possibile effetto sul tempo di coagulazione. Gravidanza e allattamento : pur essendo gli omega-3 importanti in queste fasi, è sempre raccomandabile parlarne con il medico per valutare dosaggi e formulazioni più adatte.

: pur essendo gli omega-3 importanti in queste fasi, è sempre raccomandabile parlarne con il medico per valutare dosaggi e formulazioni più adatte. Disturbi gastrointestinali: in soggetti particolarmente sensibili, l’olio di pesce può causare lievi effetti collaterali come nausea, gonfiore o rigurgiti dal gusto di pesce, anche se la forma in trigliceridi di OMEGOR Vitality 1000 riduce sensibilmente questo rischio.

In tutti i casi, è bene seguire le dosi consigliate e non superarle senza supervisione medica.

Come si assume OMEGOR Vitality 1000

OMEGOR Vitality 1000 va assunto preferibilmente durante i pasti, per favorire l’assorbimento degli omega-3 grazie alla presenza di grassi alimentari.

La posologia standard per un adulto sano è generalmente di 1-2 capsule al giorno, salvo diversa indicazione da parte del medico o del nutrizionista. Il dosaggio può variare in base alle esigenze individuali e agli obiettivi specifici:

1 capsula al giorno è sufficiente per contribuire al mantenimento della funzione cardiaca normale.

è sufficiente per contribuire al mantenimento della normale. 3 capsule al giorno sono utili per supportare il controllo dei livelli di trigliceridi nel sangue.

sono utili per supportare il nel sangue. 4 capsule al giorno possono aiutare a mantenere una pressione sanguigna normale, in situazioni che richiedono un supporto più mirato.

In caso di allenamenti intensi, periodi di stress o esigenze specifiche, il dosaggio può essere aumentato (es. 2 capsule, 2-3 volte al giorno), sempre su indicazione di un professionista.

Per ottenere benefici duraturi, è importante essere costanti nell’assunzione e seguire le indicazioni personalizzate di un medico o nutrizionista.