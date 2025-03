RC auto e garanzie accessorie: quali coperture scegliere per una protezione completa

Quando si raccolgono informazioni per stipulare o rinnovare un’assicurazione online auto, l’attenzione degli automobilisti si concentra spesso sulla RC Auto, la copertura obbligatoria per legge che tutela i terzi in caso di incidente. Tuttavia, questa polizza di base può non risultare sempre sufficiente a garantire una protezione completa, soprattutto per chi è alla guida. È qui che entrano in gioco le garanzie accessorie, opzioni aggiuntive che permettono di personalizzare l’assicurazione in base alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.

Molti automobilisti, sulle prime, trascurano l’importanza di queste coperture extra, pensando principalmente al costo che rappresentano. In realtà, esse possono rivelarsi fondamentali in diverse situazioni, anche per evitare spese impreviste e offrire una sicurezza maggiore a chi utilizza il veicolo.

Tra le garanzie accessorie più richieste c’è quella contro gli infortuni del conducente, che rappresenta una vera e propria tutela per chi si trova al volante. La RC Auto copre infatti i danni causati a persone o cose dal proprio veicolo, ma non copre il conducente responsabile dell’incidente. Questo significa che, in caso di sinistro con colpa, chi è alla guida dovrà affrontare con le proprie forze economiche eventuali spese mediche per le lesioni subite in conseguenza dell’evento che ha causato. Aggiungendo questa garanzia alla propria polizza, invece, si ha diritto a un indennizzo proporzionato alla gravità dell’infortunio, con massimali che possono variare in base alle opzioni scelte.

Un’altra copertura molto utile è la rinuncia alla rivalsa, che evita il rischio di dover rimborsare l’assicurazione per le spese che quest’ultima ha sostenuto, in caso di sinistro con colpa, per risarcire i danni causati dal suo assicurato alla guida in stato di ebbrezza (ad eccezione dell’ipotesi di omicidio stradale, prevista dall’art. 589-bis del Codice Penale) o derivanti da altre violazioni specifiche del contratto.

Anche la tutela legale è una garanzia che può rivelarsi essenziale. In caso di controversie legali legate, ad esempio, a un incidente stradale, copre le spese legali sia civili che penali, evitando che il conducente debba sostenere costi elevati per difendersi in tribunale o per far valere i propri diritti.

Chi percorre molti chilometri ogni anno dovrebbe valutare anche la garanzia assistenza stradale, che offre supporto immediato in caso di guasto o incidente. Avere a disposizione un servizio di soccorso attivo 24 ore su 24 può fare la differenza, soprattutto nei lunghi viaggi o in situazioni di emergenza, e il prezzo per il servizio è spesso più basso rispetto a quanto può costare l’intervento singolo di un carroattrezzi in caso di necessità.

Infine, per chi utilizza un’auto nuova o di valore, potrebbe essere interessante considerare la garanzia furto e incendio, che protegge il veicolo da eventi come il furto, il tentativo di scasso o i danni causati da incendi e cortocircuiti.

Scegliere le giuste garanzie accessorie significa costruire una polizza su misura, capace di offrire un livello di sicurezza più elevato rispetto alla semplice RC Auto. Ogni automobilista ha esigenze diverse, e per questo è importante valutare con attenzione quali coperture aggiungere, tenendo conto di fattori come la frequenza di utilizzo dell’auto, le abitudini di guida e il contesto in cui si circola abitualmente. Un’assicurazione ben strutturata non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento prezioso per viaggiare con maggiore serenità e senza preoccupazioni.

