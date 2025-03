Servizio Clienti Enel Energia: quali sono i contatti e quando utilizzarli

Enel Energia è uno dei principali fornitori di energia elettrica e gas naturale del Mercato Libero, con una ricca gamma di offerte e milioni di forniture attive, sia per le utenze domestiche che per la clientela business. Può capitare di aver bisogno di contattare il Servizio Clienti di Enel Energia, per una richiesta di chiarimento sull’ultima fattura oppure per un qualsiasi altro problema.

Ottenere supporto dal fornitore è semplice. Enel Energia, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti vari canali di contatto a cui fare riferimento per ricevere assistenza rapida o anche per inviare segnalazioni e reclami. Per le segnalazioni di guasti oppure per le richieste di assistenza per il servizio tutelato, invece, bisognerà prestare attenzione e seguire canali alternativi. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli.

Come contattare Enel Energia

Per parlare con il Servizio Clienti di Enel Energia è possibile chiamare al Numero Verde 800 900 960 oppure, per chi si trova all’estero e ha la necessità di contattare l’assistenza del fornitore, viene messo a disposizione il numero +390664511012. Il canale di assistenza è disponibile tutti i giorni. Per parlare con un consulente è necessario chiamare tra le 7 e le 22, tutti i giorni (escluse le festività nazionali). Solo per l’autolettura del contatore del gas è possibile chiamare al Numero Verde 800 900 837 dall’Italia, oppure al numero +39 0664511012 dall’estero.

Per entrare in contatto con il Servizio Clienti di Enel Energia sono disponibili anche altri canali da non sottovalutare. I clienti hanno la possibilità di contattare l’assistenza tramite chat. Per farlo basta visitare il sito enel.it e poi andare in Assistenza > Contatti e quindi selezionare l’opzione Entra in chat, seguendo la procedura guidata. Il servizio di chat è disponibile anche tramite l’Area Clienti e l’app di Enel Energia (dopo aver effettuato il login con il proprio account).

Un altro modo per ottenere supporto dal Servizio Clienti di Enel Energia è rappresentato dai punti Spazio Enel, sparsi su tutto il territorio nazionale. Per individuare il punto più vicino alla propria posizione è possibile utilizzare l’apposita sezione del sito del fornitore, chiamata Trova Spazio Enel. Grazie a una mappa interattiva sarà possibile individuare la posizione di tutti i punti Spazio Enel (e anche dei punti Spazio Enel Partner gestiti da aziende partner di Enel Energia) a cui rivolgersi per ottenere assistenza e supporto.

Ricordiamo, invece, che per la segnalazione di un guasto o di un malfunzionamento all’impianto è necessario fare riferimento al numero riportato in bolletta. In questo caso, infatti, la richiesta di assistenza non andrà presentata direttamente a Enel Energia ma al distributore di zona. Nelle aree gestite dal Gruppo Enel, tramite la società e-distribuzione, è possibile chiamare al Numero Verde 803 500. Per ulteriori informazioni sulla questione è necessario, in ogni caso, controllare la bolletta inviata dal proprio fornitore.

Per inviare un reclamo a Enel Energia, invece, è possibile scrivere a Enel Energia S.p.A. – Casella Postale 8080 – 85100 Potenza (PZ) oppure inviare la segnalazione direttamente tramite la web chat o ancora recandosi in uno Spazio Enel. Tramite la sezione Modulistica del sito del fornitore è possibile scaricare un modulo di reclamo, utilizzabile per le segnalazioni da inviare a Enel Energia.

Quando contattare Enel Energia

Il Servizio Clienti di Enel Energia è disponibile per varie richieste di contatto. In caso di problemi amministrativi, per maggiori informazioni su una tariffa e per verificare le bollette da pagare e quelle già pagate è sempre possibile fare riferimento ai canali di assistenza messi a disposizione dal fornitore. Chiamando al Numero Verde, ad esempio, basterà seguire le informazioni fornite dalla voce guida per individuare le modalità giuste per poter ottenere assistenza. In ogni caso, per alcune questioni, è sempre possibile “fare da soli” sfruttando i canali digitali messi a disposizione dal fornitore, come l’Area Clienti e l’app ufficiale, in modo da poter ottenere le risposte ai propri dubbi andando a recuperare tutte le informazioni sulla propria fornitura.

Assistenza per clienti in Tutela

I clienti vulnerabili ancora in regime di Tutela, in base all’area dove è attiva la propria fornitura, potrebbero avere un contratto di fornitura con Servizio Elettrico Nazionale, società del Gruppo Enel che gestisce il servizio tutelato per l’energia elettrica. In questo caso, il numero da chiamare è 800 900 800 oppure, per chi si trova all’estero, +39 02 30172011. In alternativa, è possibile accedere al sito ufficiale.