Alice e Francesca disegnano il nuovo logo di Ark 21

TERMOLI: Premiato il nuovo logo per l’associazione ARK 21.

Nonostante un pomeriggio quasi da tregenda, a causa del maltempo, ieri, sabato 15 marzo, si è svolta con grande partecipazione la cerimonia di premiazione del contest “Un Nuovo Logo per ARK”, presso la sala consiliare del Comune di Termoli. L’evento, nato dalla collaborazione tra l’associazione ARK 21 e il Liceo Artistico Jacovitti, ha visto gli studenti impegnarsi nella progettazione di un nuovo simbolo per rappresentare i valori di inclusione, solidarietà e partecipazione promossi dall’associazione.

La presidente di ARK 21, Caterina Anchora, ha presentato il progetto, sottolineando come l’iniziativa sia stata accolta con entusiasmo grazie al supporto del vicepreside del Liceo Artistico, Michele Carafa, e della professoressa Barbara Spidalieri. Tra le diverse classi coinvolte, la IV AF è stata selezionata per la realizzazione dei loghi in gara.

L’evento è stato arricchito dagli interventi degli studenti, della loro insegnante e del vicepreside, che con le loro parole hanno emozionato i presenti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Assessore Mariella Vaino per la sua presenza e per il sostegno dimostrato nei confronti dei ragazzi.

Selezionato tra numerose proposte creative, il logo vincitore rappresenterà ufficialmente ARK 21, testimoniando l’impegno dei giovani nel dare un volto nuovo all’associazione e rafforzando il legame tra arte e impegno sociale. Tuttavia, il vero successo dell’iniziativa è andato oltre la semplice competizione grafica: molti studenti, dopo aver conosciuto la missione dell’associazione, hanno deciso di diventare volontari, dimostrando che la collaborazione tra giovani e realtà locali può generare progetti di inclusione autentici e duraturi.

L’evento ha confermato l’importanza di creare sinergie tra istituzioni scolastiche e associazioni, offrendo ai ragazzi non solo la possibilità di esprimersi artisticamente, ma anche di maturare una consapevolezza sociale che possa accompagnarli nel loro percorso di crescita personale e professionale.

L’opera premiata è stata realizzata dalle studentesse Alice Tundo e Francesca Mosca. Premio di merito: Anna Andrea D’Angelo e Alice Follesa.