Cinghiali a Porticone, interviene la Polizia locale

TERMOLI. Amministrazione comunale in contatto coi sele-controllori formati dalla Regione Molise per gestire l’emergenza cinghiali, la cui proliferazione oltre a danneggiare l’agricoltura e i coltivatori; oltre a diventare un pericolo per la sicurezza stradale, sta anche causando preoccupazioni di ‘convivenza urbana’.

Stamani abbiamo pubblicato la notizia degli ungulati a spasso per San Giacomo degli Schiavoni, nel pomeriggio, invece, l’allarme ha riguardato la presenza degli animali selvatici in via Napoli, non lontano dalla casa di riposo “Opera Serena”, in un quartiere densamente popolato come contrada Porticone.

Per circoscrivere i rischi per la gente, è stata inviata anche una pattuglia della Polizia locale, che ha tenuto la situazione sotto controllo.

L’auspicio è che si intervenga al più presto con le misure di contenimento, anche perché non è nemmeno censito il dato su quanti esemplari circolino a ‘zampa libera’, ormai, nel nostro territorio.

Le segnalazioni da parte di residenti e automobilisti sono molteplici, soprattutto nella zona Nord e tra le aree comprese tra San Pietro e Colle Macchiuzzo, chiaramente con le aree verdi boscate a essere predilette dai cinghiali.

Un fenomeno che non si riesce ad arrestare, per questo le istituzioni sono invocate dalla comunità, affinché si ponga fine all’espansione incontrollata nel basso Molise.

Emanuele Bracone