“Emozioni” con Dario La Serra al “Concerto di Primavera”

LARINO. Grande riscontro per il “Concerto di Primavera-Emozioni“, sala gremita per il giovane pianista Dario La Serra. Nel giorno convenzionale in cui fiorisce la nuova stagione, il 21 marzo, nella suggestiva Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, si è svolto il “Concerto di Primavera – Emozioni”, un evento promosso dal Lions Club Larino in collaborazione con il Comune della città frentana. Il concerto, affidato al talento e alla sensibilità pianistica del giovane larinese Dario La Serra, ha saputo incantare il pubblico con un viaggio musicale ricco di melodie evocative e intense.

La musica, quale linguaggio universale per veicolare emozioni e celebrare la rinascita, significato intrinseco della primavera. La serata si è aperta con i saluti istituzionali della presidente del Lions Club Larino, Carmela Minotti, e dell’assessore alla Cultura, Iolanda Giusti, mentre l’introduzione è stata curata dalla consigliera Graziella Vizzarri.

L’evento ha rappresentato un autentico tripudio di emozioni: la passione e la determinazione di un giovane musicista hanno trasformato la serata in un’esperienza indimenticabile.

La Sala Freda si è riempita di note che hanno saputo incantare rappresentando un’unione imprescindibile tra l’uomo e lo strumento che, diventano una sola cosa, distinti, ma legati da una reciprocità magnifica con la restituzione del “miracolo” della musica. Il pubblico ha accolto con calore e partecipazione le note di Dario La Serra, dimostrando ancora una volta come investire nei giovani talenti sia una scelta vincente, un impegno che la collettività deve ai giovani perché essi sono la speranza e la bellezza della comunità.