Isola ecologica in centro: rimozione o ripristino?

TERMOLI. Non ci stancheremo mai di documentare o di sollecitare fenomeni di degrado che riguardano il territorio e la nostra città.

Lo diciamo, così se qualcuno pensasse che nel lunghissimo periodo potremmo demordere, non accadrà mai. In ogni caso, su un paio di situazioni incresciose qualcosa si muove, ci riferiamo alle due isole ecologiche interrate, quelle di via Duca degli Abruzzi (angolo via XX Settembre) e del porto, che sono recintate e non funzionanti da anni e anni.

In merito, abbiamo interloquito con l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, che bontà sua viene davvero incalzato e bersagliato da Termolionline tutti i giorni.

«Per l’area al porto ne ho parlato settimana scorsa con l’Autorità di sistema portuale, nell’ambito di una riunione dedicata in primis alle colonnine che verranno da loro sostituite nell’ambito del progetto di elettrificazione delle banchine. Tra i vari argomenti di confronto e collaborazione istituzionale è emersa anche la questione di quell’isola ecologica abbandonata, che dovrà essere rimossa per ridare spazio e decoro al porto. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane per definire i dettagli». Il discorso, poi, prosegue: «Sulla zona di fronte alla stazione siamo in una fase ancora preliminare. Si sta cercando di capire anche da un punto di vista economico e funzionale se conviene ripristinarla per la funzione per cui era nata o per la rimozione».

La recinzione dell’impianto a scomparsa era avvenuta qualche anno fa, a causa delle criticità che si erano venute a manifestare per l’abbandono indiscriminato di rifiuti in pieno centro, dinanzi la stazione ferroviaria.

Una questione non così semplice, poiché ci sono dei vincoli esistenti a causa dei fondi europei utilizzati per realizzare l’isola ecologica.

Vedremo quelle che saranno le scelte prossime al centro, tenendo conto che qualora dovesse prevalere il suo ripristino, occorrerà vigilanza per evitare che ridiventi un bubbone indecoroso, come avvenuto in passato.

Emanuele Bracone