La storia della famiglia di Capua, dialogo a quattro voci

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ieri, a San Martino in Pensilis, Oscar de Lena, reduce dalla trasferta termolese della trasmissione del Tg2 Sì Viaggiare, ha illustrato la storia della celebre famiglia di Capua, che ha avuto un ruolo determinante anche in Molise, soprattutto a Termoli.

Una ricostruzione affascinante tra storia, mito e pagine d’arte, tra aneddoti e fregi e stemmi nobiliari. Ad introdurre e presentare Oscar, presidente dell’Archeoclub di Termoli dal 2012, e personaggio di spicco del nostro territorio (e non solo) la scrittrice e docente Laura D’Angelo. Le letture sono state a cura di Luisangela Quici. Come sempre la presidente Celeste Vitale e i soci dell’Avos hanno ospitato il pubblico intervenuto con calorosa accoglienza.