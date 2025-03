Lorenzo Cutillo: brillante cineasta noir sulle orme di Hemingway

CAMPOMARINO. Si chiama Lorenzo Cutillo, nato a Termoli e cresciuto a Campomarino, ed è un giovane regista, attore e sceneggiatore che ha trovato la sua vocazione nel cinema. Dopo aver studiato arti figurative al liceo artistico ‘Benito Jacovitti’, si è trasferito a Roma per perfezionarsi nella recitazione, mettendo subito in evidenza il suo talento poliedrico. Oltre alla sua carriera da attore, Cutillo ha recentemente concluso le riprese di un film ambizioso, Gli Uccisori, un progetto che ha curato in molteplici aspetti: dalla regia alla scenografia, dai costumi alla sua partecipazione come attore. Un lavoro che riflette la sua passione per il cinema indipendente e per un racconto che esplora la complessità dei generi, tra noir, thriller psicologico e commedia nera.

Insieme al collega Paolo Sideri, regista e produttore del film, Cutillo ha dato vita a un’opera che unisce la maestria cinematografica all’intensità emotiva. Il film Gli Uccisori si inserisce in un contesto contemporaneo, ma rielabora i temi dell’autore americano Ernest Hemingway, in particolare il suo celebre racconto The Killers, mantenendo quella tensione di mistero e attesa che caratterizza l’opera letteraria. Un film che celebra anche il cinema di genere degli anni ’70 e ’80, rievocando capolavori come Suspiria, Profondo Rosso, Arancia Meccanica e Shining, pur rimanendo autentico nella sua identità visiva e narrativa.

Un’estetica ricercata e una narrazione sospesa

Ogni inquadratura è costruita come un quadro pittorico, in cui il senso di isolamento si mescola a momenti surreali e grotteschi. Gli Uccisori esplora il destino e l’inevitabilità delle scelte, muovendosi tra dramma e ironia in una continua ridefinizione del genere noir.

Il film è stato girato interamente a Lanciano, in Abruzzo, all’interno dello storico Hotel Excelsior, che condivide il nome con quello della storia. Questa location dal fascino senza tempo ha offerto scenari suggestivi e perfettamente in linea con il mistero e l’inquietudine della narrazione.

Ambientato nel 1978, in un’Italia segnata da forti tensioni politiche e sociali, il racconto segue due uomini che giungono nella città immaginaria di Velmara per portare a termine un incarico misterioso. Nel silenzio della notte, tra le luci soffuse di un elegante bar e i ritmi inquieti della città, la realtà si sfalda in un gioco di ambiguità e attese.

Una produzione indipendente con un respiro internazionale

Frutto di otto anni di lavoro e di una visione artistica ben definita, Gli Uccisori è stato realizzato con un approccio produttivo indipendente, che ha portato alla nascita di Sideri Creative Studio, la nuova casa di produzione fondata da Paolo Sideri e suo fratello Giovanni. Lo studio si propone come spazio per progetti innovativi, capaci di esplorare nuove forme di narrazione cinematografica.

Il cast del film, composto principalmente da attori emergenti, è guidato dallo stesso Lorenzo Cutillo (che interpreta uno dei ruoli principali e ha co-prodotto il film insieme ai fratelli Sideri). Cutillo, che ha anche curato i costumi e le scenografie, offre una performance che incarna perfettamente lo spirito del film. Al suo fianco, gli attori Tommaso Bernabeo, Giuseppe Di Simone, Rocco Poeta, Federico Diana e Maurizio Di Marco, con la partecipazione di Domenico Turchi, Paola Caporale, Osvaldo Barbella, Angela Rachele Staniscia e Damiano Angelucci.

L’uscita del film è prevista per l’autunno 2025.

Alberta Zulli