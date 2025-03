Partecipazione di ‘successo’ per i 25 anni della Lilt

TERMOLI. Un anniversario di quelli importanti festeggiato dalla Lilt Campobasso insieme a tanti volontari e tanti amici.

Il 25 febbraio, presso l’Unimol di Termoli, l’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt ha aperto le porte ad una giornata che è stata una celebrazione ma anche un’occasione di bilanci e prospettive future. Una giornata in cui si è ripercorso il passato, grazie all’intervento del presidente onorario Giovanni Fabrizio, dalla sua costituzione con il primo servizio attivato quello dell’accompagnamento, seguendo man mano tutte le tappe di crescita e di consolidamento.

Si è guardato poi al presente con i vari servizi offerti gratuitamente ai pazienti oncologici e ai loro familiari passando per lo sportello oncologico, l’estetica oncologica, i progetti nelle scuole con il coinvolgimento dei volontari e degli operatori ma anche ascoltando le tante testimonianze, raccolte e coordinate di Maria Rosaria Pacentra, di chi usufruisce degli stessi servizi. E testimonianze sono state portate anche dalle tante scuole che partecipano ai progetti negli interventi coordinati dalle operatrici LILT dott.ssa Lisa Travaglini e dott.ssa Pierangela Antonecchia. Per passare poi all’importanza della prevenzione con gli interventi di Rita Merla, dirigente Radiologia Ospedale di Campobasso, e di Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola della Brest Unit del Molise e delle professioniste Lilt la dietista Eleonora Iorio e la psicoterapeuta Marianna D’Aulerio.

Per concludere con uno sguardo al futuro della prevenzione oncologica con la tavola rotonda a cui hanno preso parte il prof. dr. Giovanni Villone, Dipartimento Medicina e scienze della salute “Vincenzo Tiberio” – Unimol il dott. Franco Calista, Dirigente medico Oncologia Ospedale Campobasso, la dott.ssa Patrizia Farina, Dirigente medico DH oncologia Ospedale Termoli, il dott. Francesco Palumbo, Coordinatore comitato scientifico della LILT CB, il dott. Mattia Scipioni, psicologo consulente LILT CB.

A fare gli onori di casa la presidente della LILT Campobasso Carmela Franchella che ha aperto i lavori ringraziando tutte le persone e le associazioni che hanno sostenuto e collaborato con l’associazione in questi lunghi anni. E l’occasione è stata gradita per ospitare anche il presidente nazionale LILT prof. Francesco Schittulli che ha sottolineato l’importanza della prevenzione come metodo di vita, perché attraverso la prevenzione si riesce a vincere il cancro essendo l’unica arma vincente. “Oggi registriamo un aumento dei casi di cancro – ha affermato il prof Schittulli – nel nostro paese. Ogni giorno 1072 italiani hanno una diagnosi di cancro, però a fronte di questo incremento c’è una diminuzione sia pur lenta ma continua della mortalità. Ribadisco per questo l’impegno a creare una forza a livello di prevenzione, anche perché oggi disponiamo di tecnologie sofisticate, terapie innovative e diagnostica preventiva che ci consentono di scoprire il tumore ancora prima che possa manifestarsi anche grazie all’intelligenza artificiale”.

A concludere gli interventi l’attrice campobassana Barbara Petti accompagnata dall’ukulele e dalla voce di Daria Tanno ha recitato il monologo “Superpotere” che racchiude le paure, i turbamenti, i silenzi, i pensieri, i cambiamenti di tutte le donne che ricevono una diagnosi di tumore.

Infine, dopo la consegna dei riconoscimenti da parte della presidente dott.ssa Carmela Franchella affiancata dal vicepresidente dott. Francesco Fusco, il taglio della torta per festeggiare i 25 anni di LILT Campobasso. La torta, decorata con i colori e il logo dell’associazione, rappresentava non solo un traguardo importante, ma anche l’impegno e la dedizione nella lotta contro il cancro. Durante il taglio, c’è stata un’atmosfera di festa e condivisione, con volontari e sostenitori che si sono riuniti per celebrare tutti insieme. Le parole di gratitudine e i ricordi condivisi hanno reso il momento ancora più significativo, sottolineando l’importanza della comunità e del supporto reciproco. Un bel momento per festeggiare un quarto di secolo di attività e per guardare al futuro con speranza e determinazione.