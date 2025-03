Taglio del nastro al Poliambulatorio Asrem: “Un altro punto di partenza per il nostro territorio”

TERMOLI. Taglio del nastro, questa mattina, venerdì 28 marzo, nei nuovi ambulatori di Medicina Specialistica del Distretto Sanitario di Termoli.

Sono stati inaugurati 13 nuovi spazi destinati a una dozzina di discipline mediche, con l’aggiunta di una sala per elettroencefalogrammi. I nuovi ambulatori si trovano nell’ala posteriore della struttura, dove precedentemente era ubicato il Cot.

Il via libera all’avvio dell’attività sanitaria è stato dato su richiesta del direttore distrettuale Giovanni Giorgetta.

Presenti all’inaugurazione il direttore Giovanni Giorgetta, il presidente della Regione Francesco Roberti, Giovanni Di Santo, direttore generale, Grazia Matarante, direttore amministrativo, Mariella Vaino, assessore di Termoli, Cristina Magnocavallo, referente per infermieri, Roberto Di Pardo, consigliere delegato alla sanità e tanti medici e infermieri.

“Grazie per tutto quello che si fa in questa struttura” ha detto il dottor Giorgetta.

“E’ un vero piacere essere qui, per i pazienti questi ambulatori significano avere un comfort importante” ha dichiarato Di Santo. “Su Termoli stiamo investendo davvero in maniera importante”.

Dopo le dichiarazioni di Giorgetta e Di Santo ha preso la parola il presidente della Regione, Roberti. “Questo è un altro punto di partenza per questo nostro territorio, per il nostro basso Molise. I momenti di difficoltà si superano se siamo tutti uniti”.

La struttura, situata nell’ex Presidio Ospedaliero di Termoli in via del Molinello n. 1, è ora in grado di erogare prestazioni di specialistiche ambulatoriali non invasive, in linea con la programmazione dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem).

L’adeguamento del poliambulatorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riorganizzazione della sanità molisana, inserendosi nel contesto del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La decisione di autorizzare l’avvio dell’attività è stata presa nell’ambito del mandato commissariale affidato all’avvocato Marco Bonamico, con il supporto del Subcommissario Ulisse Di Giacomo.