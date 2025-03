“Turismo più vivace col collegamento bus tra Termoli e l’aeroporto di Pescara”

TERMOLI. Grande novità per i viaggiatori molisani e non solo: Termoli avrà finalmente collegamenti diretti con l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara, un servizio che prima non esisteva. A partire dai prossimi mesi, grazie a un’iniziativa congiunta tra le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, i cittadini di Termoli e dell’intera area costiera potranno usufruire di un nuovo servizio di trasporto pubblico diretto che collegherà la città al principale scalo abruzzese.

Un’importante riunione si è tenuta di recente con la presenza del presidente di Saga, Francesco Fraccastoro, del direttore generale Luca Bruni, e vari rappresentanti politici e dirigenziali della Regione Molise. Tema centrale dell’incontro: il futuro dei collegamenti tra Termoli e l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara, con l’obiettivo di sviluppare un servizio di trasporto pubblico diretto che finalmente colleghi la città molisana all’aeroporto.

Durante l’incontro, è intervenuto anche Ivan Viglietti, Segretario Nazionale del Trasporto Aereo per la Uiltrasporti, che ha presentato alcune novità legate al futuro piano nazionale degli aeroporti. In particolare, ha sostenuto l’importanza di una continuità territoriale attraverso il trasporto pubblico locale, per garantire una connessione più facile e diretta tra le città e gli aeroporti, in linea con le esigenze di intermodalità previste nel piano stesso.

Nel breve periodo, la Regione Molise procederà con la valutazione dell’operatività dei voli da e per l’Aeroporto d’Abruzzo, per ottimizzare al meglio i collegamenti aerei e soddisfare le esigenze dei passeggeri molisani e dei turisti in visita alla regione. La regione punta a garantire un servizio che risponda alle necessità della popolazione locale e che contribuisca anche a sostenere il flusso turistico verso il Molise.

Inoltre, la Sati spa ha espresso la disponibilità a realizzare il nuovo servizio di collegamento in modalità sperimentale. Per facilitare questa nuova iniziativa, Abruzzo Airport ha confermato la sua massima apertura all’accesso degli spazi aeroportuali, al fine di rendere il servizio di trasporto più accessibile e confortevole per tutti gli utenti.

Questi sviluppi aprono la strada a una mobilità più fluida e integrata per i residenti e i turisti, e rappresentano una novità significativa per l’intera regione, destinata a migliorare la connessione con l’Aeroporto D’Annunzio di Pescara, contribuendo così alla crescita economica e turistica del Molise.

«Il progetto- ha dichiarato Ivan Viglietti- che vogliamo portare avanti è quello di creare continuità su gomme. Far coincidere linee su gomma con gli orari di arrivo-partenza dei voli. Nell’incontro è emerso una disponibilità totale da parte dell’aeroporto d’Abruzzo e dalle istituzioni molisane che hanno dato l’ok al progetto. Anche la società degli autobus ha dato la sua disponibilità. Un approccio molto positivo: come si dice un rapporto win-to-win. Ieri ci sono stati dati dell’anno scorso, e circa 70mila venivano dal Molise. Una pista in Molise? E’ un po’ più complicato ma ne stiamo parlando con il ministero a Roma».