Giovedì 3 aprile l’ultimo saluto a Nicola Di Carlo

GUGLIONESI. Si svolgeranno giovedì 3 aprile, alle ore 10:30, presso la Chiesa Madre di Guglionesi, i funerali di Nicola Di Carlo, l’autista morto tragicamente dopo la caduta del bus nelle acque del Po.

A dare il triste annuncio la moglie Annamaria, i figli Carmine e Vincenzo, il cognato Corrado, la cognata Concettina e i nipoti Micheal, Valentino e Carmine.

L’incidente si è consumato mercoledì 26 marzo, quando il mezzo guidato da Di Carlo, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato nel fiume nei pressi dei Murazzi. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nicola Di Carlo, 63 anni, era un autista esperto e benvoluto nella comunità. Viveva a Guglionesi con la moglie Annamaria e i due figli, Carmine e Vincenzo.

L’incidente ha destato grande commozione non solo a Guglionesi, ma anche tra i colleghi autisti e i passeggeri abituali che ogni giorno usufruivano del suo servizio. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Autopsia disposta dalla Procura di Torino

È stata fissata per domani, lunedì 31 marzo, l’autopsia disposta dalla Procura di Torino sulla salma di Nicola Di Carlo. L’esame, affidato all’anatomopatologa Lucia Tattoli, avrà l’obiettivo di chiarire se la morte sia stata causata da annegamento o da un malore improvviso che potrebbe aver preceduto l’incidente e la caduta del mezzo nel Po, all’altezza dei Murazzi, avvenuta alle 17:33 di mercoledì scorso.

L’episodio, al centro di un’indagine coordinata dal pubblico ministero Rossella Salvati, coinvolge il pullman della Di Carlo Tours, dotato di pilota automatico, un Volvo immatricolato circa vent’anni fa. Gli inquirenti stanno valutando se un guasto meccanico del veicolo possa aver contribuito alla tragedia.

Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia Di Carlo, manifestando vicinanza e sostegno in questo momento di grande dolore. La famiglia ha chiesto di evitare le condoglianze dirette durante il rito funebre, preferendo un raccoglimento silenzioso in memoria di Nicola.