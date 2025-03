Al via le domande per la ristrutturazione dei vigneti

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise informa che, con Determinazione n.1229 del 06-03-2025, è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande relative all’intervento di Ristrutturazione e Riconversione vigneti del Psp 2023-2027.

Per la campagna vitivinicola 2025/2026, lo stanziamento riservato dal Decreto Dipartimentale del Masaf n. 0017520 del 15/01/2025 alla Regione Molise per l’intervento Rrv è pari a 967.494 euro.

La misura ha come obiettivo quello di incentivare l’aumento della competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità: adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato; migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a Do e Ig;; ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti; valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico commerciale; diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti; ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali; ricollocare meglio le produzioni vitivinicole di maggiore pregio nelle aree più vocate.

Beneficiari dell’intervento sono tutti gli imprenditori agricoli, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Molise che conducono vigneti di uva da vino e iscritti alla Camera di Commercio.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato: a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell’intervento; b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell’impianto, differenziato secondo questo previsto nella tabella di costi standard.

La scadenza per il rilascio telematico delle domande su Sian è fissata al 31 marzo 2025. Le domande, compilate telematicamente attraverso il Sian e rilasciate nel termine indicato, dovranno essere inviate (complete di tutta la documentazione prevista), ai fini della loro ricevibilità, entro il giorno 7 aprile 2025, al protocollo generale della Regione Molise sito in via Genova, 11 Campobasso.