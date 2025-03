Caro bollette, Della Porta: «Aiuto decisivo per famiglie e imprese»

TERMOLI. Il Governo Meloni ha adottato una misura significativa per affrontare il caro bollette, con uno stanziamento di 3 miliardi di euro, suddivisi tra famiglie e imprese. Di questi, circa 1,6 miliardi sono destinati alle famiglie, mentre 1,4 miliardi vanno a beneficio delle imprese.

Soddisfatto il senatore Costanzo Della Porta.

«Con uno stanziamento pari 3 miliardi di euro il Governo Meloni ha confezionato una misura concreta per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. In particolare le famiglie beneficiarie, con un reddito ai fini Isee fino a 25mila euro potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro. Contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale quindi i nuclei fino a 9.530 euro. Per le imprese, invece, tagliando gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, si assicura una riduzione delle prossime bollette che si aggira intorno al 20%. Peraltro il provvedimento non graverà sulle future generazioni poiché non produce nuovo indebitamento. Le risorse, infatti, provengono dalla Cassa servizi energetici e ambientali, cosa questa che evita di produrre nuovo deficit».