“Che farAi”: a Termoli si celebrano gli 80 anni di Confcommercio Molise

TERMOLI. Era il 29 aprile 1945 quando, a Roma, nacque ufficialmente Confcommercio con l’obiettivo primario di promuovere il processo di sviluppo dell’economia italiana e di crescita civile del Paese.

A Campobasso viene fondata il 14 giugno 1945 per volontà dei commercianti Marcello Petrucciani, Andrea Chiodini, Giuseppe Gatti, Pasquale Gabelli, Antonio Barletta, Mario de Santis, Raimondo Iaverone, Carmela Iammarino, Domenico De Renzis, Pietro Visaggio, Nicola Palazzo, Amedeo Palange, Francesco Palladino, Antonio De Tota e Nicola Brisotti. Nel 1958 si costituisce l’Unione Alto Molise, che raggruppa invece i commercianti della provincia di Isernia, poi nel 2015, con lungimiranza le due Confcommercio provinciali si fondono nella Confcommercio Molise.

“Per celebrare questo importante anniversario – ha dichiarato il presidente regionale Angelo Angiolilli nel corso della conferenza stampa – ci è sembrato naturale organizzare una serie di incontri sul territorio per rafforzare sempre più le connessioni e mostrare la nostra continua vicinanza al tessuto produttivo della nostra regione, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Il tema centrale è quello di evidenziare le opportunità all’interno del mondo imprenditoriale, in particolare attraverso l’innovazione tecnologica”.

“Che farAi” – Strategie e soluzioni per il futuro delle imprese” è il tema del primo di questi eventi, dedicati all’esplorazione delle possibilità che le nuove tecnologie, e in primis l’Intelligenza Artificiale, offrono alle imprese. Si inizia il 24 marzo a Termoli, nell’Auditorium comunale in Via Elba dalle 9,30, alla presenza di studenti, imprenditori ed esperti insieme, per riflettere sulle sfide e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

I tre focus della giornata: Finanza – Innovazione Tecnologica – Impatto dell’AI nel mondo delle imprese saranno moderati dal giornalista Rai Antonio Lupo, alla presenza di imprenditori, associati, rappresentanti delle istituzioni e degli studenti/esse dell’Istituto IIS “G. Boccardi- U. Tiberio” di Termoli. Dalle ore 10,30, previsti gli interventi di Susanna Petta (esperta in finanza tradizionale, agevolata e alternativa per le PMI di Confidi Rating Molise), Giovanni Catalano (responsabile EDI Confcommercio – Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio), Giuseppe Colucci (esperto di Innovazione Tecnologica), Michele Cermele (Direttore CTE di Campobasso – Casa delle Tecnologie), Lino Del Cioppo (CEO of Key Partner – Executive MBA) e Vincenzo Lena (Cyber Security Specialist presso Tinexta Cyber).

“Un modo per avvicinarci sempre più ai giovani – ha concluso il direttore regionale Irene Tartaglia – offrendo allo stesso tempo un’occasione di sviluppo e formazione per tutti coloro che vogliono far crescere la propria impresa, affiancandole nella sfida con le grandi trasformazioni dell’economia, come la transizione digitale e la sostenibilità”.