“Che farAi?”, Confcommercio celebra 80 anni di presidio del territorio guardando ai più giovani

TERMOLI. Celebrare il passato, glorioso, guardando al futuro: all’innovazione e alle giovani generazioni. Questo l’obiettivo con cui la Confcommercio disegna gli orizzonti prossimi, al traguardo degli 80 anni di attività di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Questa mattina, a Termoli, si è svolto il primo evento della serie di incontri organizzati dalla Confcommercio Molise per celebrare gli 80 anni di Confcommercio-Imprese per l’Italia, la più grande rappresentanza d’impresa del Paese, che associa oltre 700.000 imprese nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti, professioni e cultura. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di sottolineare il valore dell’innovazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

L’evento, dal titolo “Che farAi – Strategie e soluzioni per il futuro delle imprese”, si è tenuto nell’Auditorium comunale di Via Elba a partire dalle 9:30, coinvolgendo studenti, imprenditori ed esperti in un dibattito sulle sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. L’incontro è stato moderato dal giornalista Rai Antonio Lupo, che ha guidato le discussioni tra relatori e pubblico.

Intervento iniziale dei rappresentanti associativi, come il presidente Angelo Angiolilli, la direttrice Irene Tartaglia (presente in platea il vicepresidente, Dante Cianciosi), il presidente della Camera di Commercio Paolo Spina, presente la delegazione comunale col presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, e gli assessori Enrico Miele e Michele Cocomazzi.

Un auditorium gremito dalla presenza degli studenti, in un confronto di generazione attiva.

Tre i focus della giornata:

Finanza, con l’intervento di Susanna Petta, esperta in finanza tradizionale, agevolata e alternativa per le PMI di Confidi Rating Molise. La sua analisi ha evidenziato come l’accesso ai finanziamenti e l’uso strategico delle risorse possano supportare la crescita delle imprese in un mercato sempre più competitivo.

Innovazione Tecnologica, con il contributo di Giovanni Catalano, responsabile EDI Confcommercio – Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio, e di Giuseppe Colucci, esperto di innovazione tecnologica. I due relatori hanno mostrato esempi concreti di digitalizzazione aziendale e l’importanza di un approccio strategico all’innovazione.

Impatto dell’AI nelle imprese, approfondito da Michele Cermele, Direttore della Casa delle Tecnologie di Campobasso, Lino Del Cioppo, CEO di Key Partner – Executive MBA, e Vincenzo Lena, Cyber Security Specialist presso Tinexta Cyber. Il tema della sicurezza informatica è stato particolarmente sentito, evidenziando la necessità di proteggere i dati aziendali in un’epoca di trasformazione digitale.

L’evento ha visto una forte partecipazione degli studenti dell’Istituto “G. Boccardi- U. Tiberio” di Termoli, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Questo scambio ha permesso di esplorare le potenzialità offerte dal mondo digitale e dall’innovazione, fornendo spunti pratici per il futuro professionale dei giovani presenti.

Un percorso di 80 anni tra tradizione e innovazione

La celebrazione degli 80 anni di Confcommercio-Imprese per l’Italia ha permesso di ripercorrere la storia della Confederazione. Confcommercio è nata il 29 aprile 1945 a Roma, con l’obiettivo di supportare la ripresa economica dell’Italia nel secondo dopoguerra. In Molise, la Confederazione si è radicata il 14 giugno 1945 a Campobasso, grazie all’iniziativa di un gruppo di commercianti, tra cui Marcello Petrucciani, Andrea Chiodini, Giuseppe Gatti, Pasquale Gabelli, Antonio Barletta, Mario De Santis, Raimondo Iaverone, Carmela Iammarino, Domenico De Renzis, Pietro Visaggio, Nicola Palazzo, Amedeo Palange, Francesco Palladino, Antonio De Tota e Nicola Brisotti.

Nel 1958 è nata l’Unione Alto Molise, che ha rappresentato le imprese della provincia di Isernia, fino alla fusione con la Confcommercio di Campobasso avvenuta nel 2015, dando vita all’attuale Confcommercio Molise. Questa unione ha rafforzato la capacità di rappresentanza e di supporto per le imprese del territorio, favorendo la collaborazione tra le diverse realtà produttive.

Le aree rappresentate da Confcommercio

Confcommercio-Imprese per l’Italia si articola in sei principali settori:

Commercio : dalle piccole botteghe alle reti in franchising fino alla grande distribuzione.

: dalle piccole botteghe alle reti in franchising fino alla grande distribuzione. Turismo : comprende alberghi, strutture ricettive, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e tour operator, rappresentati da Confturismo .

: comprende alberghi, strutture ricettive, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e tour operator, rappresentati da . Servizi : comprende servizi alle imprese e alle persone, dalla consulenza alla pubblicità, fino alle attività sportive.

: comprende servizi alle imprese e alle persone, dalla consulenza alla pubblicità, fino alle attività sportive. Trasporti : attraverso Conftrasporto , rappresenta le principali aziende di autotrasporto, logistica e navigazione.

: attraverso , rappresenta le principali aziende di autotrasporto, logistica e navigazione. Professioni : Confcommercio Professioni riunisce lavoratori autonomi come guide turistiche, amministratori di condominio, formatori e designer.

: Confcommercio Professioni riunisce lavoratori autonomi come guide turistiche, amministratori di condominio, formatori e designer. Cultura: Impresa Cultura Italia-Confcommercio promuove le imprese culturali e creative, rafforzando il dialogo con le istituzioni.

L’impatto dell’evento e le prospettive future

L’incontro di oggi ha offerto uno spunto concreto sulle opportunità offerte dalla transizione digitale e dalla sostenibilità, temi fondamentali per il futuro delle imprese. Il presidente regionale Angelo Angiolilli ha sottolineato l’importanza di rafforzare la connessione tra Confcommercio e il territorio: “Abbiamo scelto di dimostrare la nostra vicinanza alle imprese coinvolgendo anche le giovani generazioni, con un focus su innovazione e opportunità nel mondo imprenditoriale.”

Il direttore regionale Irene Tartaglia ha ribadito l’importanza di iniziative come questa per preparare le nuove generazioni alle sfide del mercato del lavoro: “Vogliamo avvicinarci sempre più ai giovani offrendo loro occasioni di formazione e sviluppo, affinché possano affrontare le trasformazioni economiche con competenze adeguate.”

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di incontri e workshop che Confcommercio Molise continuerà a promuovere nei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare un ponte tra innovazione, formazione e impresa. L’incontro di oggi ha messo in evidenza come l’Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione possano diventare strumenti essenziali per la crescita del settore imprenditoriale, contribuendo a rendere le aziende più competitive e resilienti alle sfide del futuro.