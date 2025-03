«Chiesto al Governo tavolo di crisi sugli ambulanti»

BASSO MOLISE. L’associazione Ana-Ugl, rappresentata in basso Molise da Angelo Gioia, apre un ventaglio di crisi sugli ambulanti.

«Abbiamo inviato la richiesta ufficiale al governo per chiedere l’apertura del tavolo di crisi». Nei giorni scorsi la dirigenza nazionale dell’Associazione Nazionale Ambulanti Ana-Ugl, sentiti tutti i vertici regionali, ha deciso di inviare una richiesta ufficiale al Governo per l’apertura di un tavolo di crisi sul settore del commercio ambulante. La richiesta verte su molteplici problematiche, con l’obiettivo di evitare il tracollo definitivo di un comparto che, oltre a rappresentare una tradizione millenaria, svolge un ruolo fondamentale nel calmierare i prezzi e sostenere l’economia locale. Il rischio concreto è la chiusura di migliaia di aziende italiane, con gravi ripercussioni anche sull’indotto che ruota intorno al commercio ambulante: dalla produzione di attrezzature per l’esposizione e il trasporto della merce (banchi, ombrelloni, tende, automezzi), fino agli artigiani e alle industrie manifatturiere che forniscono prodotti a circa 160.000 attività ambulanti in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio sul Commercio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (2017) e di Unioncamere (marzo 2023), negli ultimi sei anni ben 34.433 ambulanti hanno cessato la propria attività. Le cause sono molteplici: gli effetti della pandemia da Covid-19, la crescita esponenziale delle vendite online, la concorrenza della grande distribuzione, l’aumento dei costi di gestione e il calo dei consumi dovuto alla perdita del potere d’acquisto delle famiglie a basso reddito. Angelo Gioia, rappresentante del Basso Molise per Ana-Ugl, ha dichiarato: «Purtroppo la situazione rimane incerta, ancora non ci sono stati rinnovi per molte concessioni, anche se la scadenza è prevista per il 2032.

Alcuni comuni mantengono posteggi con tariffe elevate e, insieme all’associazione, stiamo cercando di trovare un punto d’incontro per riportare la situazione alla ragionevolezza. Il problema più grande resta la concorrenza e la diminuzione dell’affluenza ai mercati, soprattutto a causa delle vendite online.

Tuttavia, la nostra speranza è che nei prossimi anni si possa raggiungere una stabilità lavorativa che consenta anche un cambio generazionale nel settore, permettendo investimenti più sicuri. Sarebbe triste immaginare un futuro senza i colori e i profumi dei mercati e delle fiere tradizionali». Per questo, l’Ana-Ugl sottolinea l’urgenza di un confronto tra il Governo e le associazioni di categoria, al fine di individuare misure concrete per il rilancio del settore.

La chiusura progressiva delle attività ambulanti comporterebbe non solo un grave danno economico, ma anche la perdita di un patrimonio culturale e sociale radicato nel territorio italiano. Inoltre, il comparto contribuisce in maniera significativa al Pil nazionale e alle entrate degli enti locali, attraverso tasse, Iva e altre imposte. Un tavolo di crisi permetterebbe di affrontare le difficoltà e di individuare soluzioni per scongiurare il declino del settore, evitando anche la perdita di migliaia di posti di lavoro. L’Ana-Ugl fa quindi appello alla sensibilità del Governo, auspicando un intervento deciso per salvaguardare un comparto che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare un punto di riferimento per milioni di cittadini. Così in una nota congiunta i vertici dell’Associazione Nazionale Ambulanti Ana-Ugl: il presidente Ivano Zonetti, il vicepresidente Vicario Angelo Pavoncello e il Segretario Marrigo Rosato.