Congresso territoriale Uil Polizia: Alfano riconfermato segretario provinciale

CAMPOBASSO. Venerdì 21 marzo, nella sala riunioni Rosano della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso, si è celebrato il 3° Congresso Territoriale della Uil Polizia. Un appuntamento di grande rilevanza non solo per la vita sindacale, ma anche per il forte impegno sociale e culturale che ha caratterizzato l’incontro. Il Congresso ha visto l’elezione dei seguenti rappresentanti:

• Segretario provinciale generale: Giovanni Alfano (riconfermato)

• Segretario provinciale generale aggiunto: Giuseppe Bax (tesoriere)

• Segretario provinciale organizzativo: Diego Vincenzo Senis

Oltre alla partecipazione attiva degli iscritti dell’organizzazione sindacale Uil Polizia, che hanno proceduto alle elezioni, l’evento ha registrato una folta presenza di appartenenti alla Polizia di Stato provenienti da tutta la provincia, che hanno aderito con interesse all’assemblea sindacale. Il congresso ha anche trattato un tema sociale molto importante e attuale: il triste fenomeno del “femminicidio”. Un argomento di grande impatto, che ha stimolato riflessioni profonde tra i partecipanti.

Tra gli ospiti d’eccezione, oltre alla rappresentanza onoraria del segretario nazionale Roberto Massimo, erano presenti la segretaria generale della “Uil Confederale” Tecla Boccardo e alcuni esperti di grande valore, tra cui l’avvocato Fabio Albino e l’avvocato Filomena Fusco, entrambi appartenenti all’associazione aulturale dei “Senzappello”, e l’avvocato Roberto D’Aloisio, presidente delle Camere Penali del Tribunale di Larino. Il loro contributo è stato fondamentale per comprendere l’introduzione nel Codice Penale italiano del reato di “femminicidio”, che si prevede possa essere un passo importante per contrastare più efficacemente questo fenomeno così doloroso.

I saluti istituzionali sono stati portati dal direttore della scuola allievi della Polizia di Stato, vice questore Dante Panatta, che ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, e dal comandante della scuola allievi dei Carabinieri, colonnello Bruno Capece, che ha elogiato la scelta di inserire il tema del femminicidio in un contesto congressuale. Un gesto di sostegno significativo per il mondo della sicurezza e per la lotta contro la violenza.

Sebbene l’onorevole Elisabetta Lancellotta non potesse essere presente al Congresso per motivi di impegni concomitanti, ha fatto pervenire una missiva di supporto che verrà allegata agli atti dell’evento.