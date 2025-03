Crescita e sfide delle start-up innovative in Molise

CAMPOBASSO. Grazie a DataView, il nuovo servizio di informazione economica sviluppato dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, la Camera di Commercio del Molise offre ogni mese dati statistici aggiornati fino al livello provinciale in formato infografica, rendendo più immediata la consultazione dei principali indicatori economici e sociali.

Il sistema fornisce informazioni dettagliate su tessuto imprenditoriale, commercio estero, demografia, mercato del lavoro, turismo, cultura, valore aggiunto, green economy, reddito disponibile e consumi.

Il focus di questo mese è dedicato alle Startup innovative della nostra regione.

Il panorama delle start-up innovative in Molise mostra segnali incoraggianti di crescita, pur evidenziando alcune criticità rispetto alla media nazionale. Le infografiche pubblicate dal Centro Studi Tagliacarne evidenziano come l’indice del numero di start-up innovative per 100.000 abitanti nella regione è pari a 23,9, posizionando il Molise al quarto posto nella classifica regionale, in lieve calo rispetto al 2023, quando la posizione era la seconda. Il miglior piazzamento tra il 2022 e il 2024 risale proprio al 2023, segno di una fase di sviluppo che necessita di continuità e sostegno per consolidarsi ulteriormente.

Un dato particolarmente positivo riguarda l’incidenza delle start-up femminili, che rappresentano il 27,5% del totale, il valore più alto a livello nazionale. Anche la crescita complessiva del settore è significativa: tra il 2016 e il 2024, il numero di start-up innovative in Molise è aumentato del 245%, un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia per crescita percentuale.

Tuttavia, emergono alcune difficoltà. Le start-up giovanili rappresentano solo il 15,9% del totale, una percentuale che colloca la regione al tredicesimo posto nella graduatoria nazionale. Inoltre, il Molise si posiziona al ventesimo posto per la quota di start-up con un capitale di almeno 10.000 euro, che si attesta al 15,9%, segnalando possibili difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.

Il 17,4% delle start-up innovative molisane, infine, è costituito da start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico, un dato che colloca la regione al settimo posto a livello nazionale.

Tutte le infografiche relative al Molise sono disponibili sul sito camerale al link https://rb.gy/l57uk7